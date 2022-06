Bill Gates demande instamment la création d’une équipe GERM d’un milliard de dollars par an pour faire face à la prochaine pandémie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’ancien patron de Microsoft, Bill Gates, a des opinions bien arrêtées sur la pandémie et sur la manière dont elle a été gérée. Il pense que le monde a eu de la chance avec Covid-19 et que le virus pourrait nous aider à nous préparer à de futures pandémies, bien qu’il coûtera environ 1 milliard de dollars par an.

Gates a fait ses commentaires au sommet TIME 100 cette semaine (via Insider). Le milliardaire a recommandé la création d’une équipe de réponse et de mobilisation mondiales contre les épidémies (GERM) de 3 000 experts en maladies infectieuses, gérée par l’Organisation mondiale de la santé, pour aider les pays à faire face aux épidémies.

Vantant les avantages de l’équipe GERM, Gates a déclaré : « Vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous n’agissez pas rapidement. Les pandémies sont un problème mondial, et si un pays ne fait pas sa part en pratiquant la détection et la maîtrise, alors c’est un problème pour tous les autres pays. » Il a ajouté que l’équipe devrait assumer la responsabilité d' »une dizaine de pays » aux capacités limitées.

La taille de l’équipe et ses ressources nécessaires signifient qu’il en coûterait environ 1 milliard de dollars par an pour le soutenir, mais Gates affirme que la pandémie a coûté à l’économie plus de 14 billions de dollars, de sorte que les avantages l’emportent largement sur les coûts. Il note que le monde a eu de la chance que le taux de mortalité de Covid n’était que de 0,2%, avertissant qu’une future pandémie pourrait être beaucoup plus meurtrière.

Gates a également expliqué comment la pandémie a été gérée aux États-Unis, où plus d’un million de personnes sont mortes du virus, plus que tout autre pays de loin ; seul le Brésil a eu un taux de mortalité plus élevé que les 303 habitants des États-Unis pour 100 000. Il a déclaré que si les États-Unis avaient renforcé leur capacité à effectuer des diagnostics et à appliquer des quarantaines, le taux de mortalité du pays aurait pu être aussi bas que des endroits comme Taïwan (3 373) ou l’Australie (8 919).

Gates a critiqué le gouvernement américain en 2020 pour sa stratégie sur le coronavirus, affirmant qu’il n’avait pas agi assez rapidement pour empêcher un arrêt. Il a également fustigé Elon Musk pour les opinions controversées du PDG de Tesla sur Covid, les vaccins et les blocages.

Gates discute de l’équipe GERM et d’autres idées dans son prochain livre, « Comment prévenir la prochaine pandémie ».