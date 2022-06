Microsoft appelle les OEM à tuer les disques de démarrage HDD d’ici l’année prochaine

Avant-gardiste : utilisez-vous toujours un disque dur comme lecteur de démarrage principal pour votre PC ? Bien qu’il y ait quelques exceptions, la plupart des gens préfèrent aujourd’hui un SSD beaucoup plus rapide pour démarrer dans le système d’exploitation, ce qui pourrait être une bonne chose car Microsoft voudrait tuer entièrement les disques de démarrage HDD.

Selon un rapport de la société d’analyse Trendfocus (via Tom’s Hardware), Microsoft pousse les OEM qui utilisent des disques durs comme périphérique de stockage principal dans les PC Windows 11 pré-construits à passer aux SSD. Il a même fixé une date limite pour le moment où il souhaite que la transition ait lieu : 2023.

La raison exacte pour laquelle Microsoft fait cela n’est pas claire. Comme le note Tom, il n’y a pas d’exigence minimale pour un SSD dans Windows 11, seulement que le PC exécutant le système d’exploitation dispose d’un périphérique de stockage de 64 Go ou plus. Cependant, cela pourrait changer l’année prochaine lorsque la date limite de basculement arrivera.

Il se peut que Microsoft veuille simplement passer aux disques de démarrage SSD afin que les PC obtiennent les meilleures performances de Windows 11. Il existe également des fonctionnalités optionnelles de Windows 11 qui nécessitent des disques SSD, telles que l’API DirectStorage. Cela crée un lien plus efficace entre les SSD NVMe (à la fois PCIe 3.0 et PCIe 4.0) et le GPU, permettant aux jeux d’accéder directement aux ressources sur le disque de stockage.

Bien que nous puissions tous apprécier un lecteur de démarrage beaucoup plus rapide, faire d’un SSD le périphérique de stockage principal d’un PC aura un impact sur le budget et les marchés en développement. Bien que souvent mineur, le coût associé à l’ajout d’un SSD pourrait pousser le prix trop haut pour certains fabricants et consommateurs.

Il existe quelques ordinateurs de bureau de jeu moins chers sur Newegg, comme celui-ci, qui n’offrent qu’un disque dur pour le stockage, bien qu’il soit difficile d’en trouver un fourni avec Windows 11 en standard.

Le vice-président de Trendfocus, John Chen, a déclaré que les OEM tentent de repousser l’échéance de Microsoft à 2024, du moins en ce qui concerne les ordinateurs de bureau et les marchés émergents. Mais il semble que nous nous dirigeons vers un avenir où la seule fois où vous verrez un disque dur dans un PC Windows 11 pré-construit, c’est lorsqu’il se trouve à côté d’un SSD.