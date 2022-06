iOS 16 vous permet de corriger facilement les contacts en double

Parfois, de petits incréments dans les applications deviennent de grandes aides dans la gestion quotidienne de l’utilisateur. L’un des domaines auxquels nous accordons de plus en plus d’importance est l’organisation de nos contacts. Il ne suffit plus d’avoir le numéro de téléphone, il faut l’adresse email et même le lien vers le profil social. Il est important d’avoir les informations commerciales des personnes, éventuellement leur photo et même d’autres données utiles à notre gestion. Ce qui se passe, c’est que tant d’informations, parfois nous avons des contacts répétés. Ensuite, iOS 16 vient apporter une aide précieuse.

Avec la nouvelle version du système d’exploitation pour votre iPhone, vous pouvez facilement détecter les contacts en double qui peuvent être supprimés, fusionnés ou simplement ignorés.

Si votre application Contacts est pleine de doublons que vous ne pouvez pas corriger, iOS 16 a une solution. La mise à jour inclut une fonctionnalité dédiée à la fusion des contacts en double. Cela aidera à garder cette application bien rangée.

Contacts sans doublons dans iOS 16

Dans l’application Contacts d’iOS 16, si vous avez plusieurs fiches de contact pour la même personne, l’application détectera automatiquement le doublon et vous informera que ces informations en double ont été trouvées.

L’interface « Duplicates Found » se trouve en haut de l’application, et si vous appuyez dessus, l’application Contacts est capable de fusionner toutes les cartes de contact dupliquées en une seule.

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de moyen intégré de gérer rapidement les contacts en double dans l’application Contacts sur iOS, donc la nouvelle fonctionnalité iOS 16 devrait être un soulagement pour toute personne confrontée à des problèmes de contacts.

Cette fonctionnalité existait auparavant sur Mac, mais n’était pas disponible sur les appareils iOS.