IBM suspend ses opérations en Russie et doit licencier tous les employés du pays

La guerre de la Russie contre l’Ukraine continue de déclencher plusieurs conséquences dans le monde technologique. Plusieurs marques puissantes ont déjà tourné le dos au pays de Vladimir Poutine, le laissant ainsi dans une situation délicate vis-à-vis de ce secteur.

Ainsi, selon les dernières informations, IBM suspend également ses opérations en Russie. Et, par conséquent, l’entreprise doit également licencier tous ses employés travaillant dans ce pays.

IBM quitte la Russie

Aux dernières nouvelles, IBM suspend ses opérations en Russie en réponse au conflit en Ukraine. À cette fin, la société nord-américaine a publié une déclaration le 30 mai. Dans le document, que vous pouvez voir ici, le PDG de la marque, Arvind Krishna, indique qu’IBM est « procéder à un règlement ordonné » de votre entreprise dans le pays russe.

En mars, lorsque plusieurs entreprises ont commencé à quitter la Russie, IBM a également décidé de suspendre la vente de tous ses produits dans la région. Cependant, l’entreprise technologique a continué à verser le salaire à ses employés. Mais avec cette décision actuelle, ces employés doivent maintenant perdre leur emploi.

Selon le document partagé publiquement, le PDG ajoute que « le processus commencera aujourd’hui et entraînera la séparation de notre main-d’œuvre locale« . Par ailleurs, Krishna reconnaît également les difficultés que traverse l’équipe de l’entreprise nord-américaine depuis quelques mois et promet qu’il y aura un plus grand effort pour accompagner et faire en sorte que la transition ait lieu ».de la manière la plus ordonnée possible« .

Les estimations avancées par Reuters indiquent qu’au moins 1 000 employés de la marque seront concernés par cette décision. En revanche, cette suspension ne devrait pas avoir d’impact significatif sur IBM, la Russie ne représentant que 0,5 % de ses revenus mondiaux.

Après la décision, la marque a déjà supprimé les informations concernant ses opérations dans le pays russe de son site officiel. Et dans l’e-mail envoyé aux employés, le PDG a déclaré qu’il espérait que la guerre contre l’Ukraine se terminerait rapidement et que la paix serait rétablie dans le pays.

Cette décision intervient au moment même où Microsoft a également déclaré qu’il mettait fin à ses opérations en Russie.