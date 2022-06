Un bogue proposé pour mettre à niveau vers Windows 11 22H2 vers des ordinateurs non pris en charge

Il y a quelques jours, nous avons vu comment notre lecteur Edwards a indiqué que la mise à jour Windows 11 22H2 était arrivée sur un ordinateur non pris en charge. Dans son cas, il s’agissait d’un Intel de deuxième génération, clairement non pris en charge. Nous savons maintenant pourquoi certains utilisateurs se sont vu proposer la mise à jour.

Un bogue entraîne la mise à niveau des ordinateurs non pris en charge vers Windows 11

Cette semaine, Microsoft a publié Windows 11 build 22621 pour les Windows Insiders inscrits au canal Release Preview, marquant une nouvelle étape vers la disponibilité générale de Windows 11 22H2, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Cependant, il ressort des rapports sur Reddit que les utilisateurs dont le matériel n’est pas pris en charge se voient proposer la mise à niveau.

La capture d’écran ci-dessus montre l’utilisateur de Reddit AceRimmer412 qui se voit proposer la mise à niveau de son appareil Windows 10 vers Windows 11 22H2 sur un processeur non pris en charge, un i5-7200U.

Il n’est pas très clair si tous ces utilisateurs sont inscrits au canal Windows 10 Release Preview, mais cela semble probable. Il ne semble pas non plus qu’il soit proposé à tout le monde avec le même ancien matériel, mais cela pourrait également être lié à la façon dont Microsoft échelonne le déploiement des mises à jour de fonctionnalités.

Une autre possibilité est que quelqu’un ait oublié d’activer un élément qui bloque les installations de Windows 11 sur du matériel non pris en charge via le programme Windows Insider. L’aperçu original de Windows 11 le permettait, et il est possible que ce soit à cause de cela. Et étant une nouvelle version de fonctionnalité, elle pourrait réapparaître sur du matériel non pris en charge.

En fin de compte, Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un bogue et l’a déjà résolu. C’était une situation étrange que nous voyions et à la fin les gens de Microsoft ont décidé d’intervenir. Tout est donc clarifié et Windows 11 22H2 se rapproche chaque jour.