Nothing Phone (1) a déjà une date de présentation et est vraiment sur le point d’arriver

Carl Pei, le co-fondateur bien connu de OnePlus a un projet personnel qui grandit et devient une success story. Rien n’a pris de poids dans l’industrie, en tant qu’entreprise innovante, différente et fidèle à un ensemble de principes de base.

Après avoir fait connaître l’oreille (1), c’est au tour des nouveaux produits d’apparaître. La cible est fixée et ce sera même un smartphone, le Phone (1), qui se fait peu à peu connaître. Maintenant, et pour officialiser son arrivée, sa date de sortie est enfin connue.

Les rumeurs et les informations propres à Nothing ont beaucoup alimenté sur ce que sera le futur Phone (1). Ce smartphone va encore élever les concepts de cette nouvelle marque qui veut renouveler et réinventer les smartphones et leur esthétique.

Son arrivée était prévue pour bientôt, mais il ne manquait plus qu’une indication de la marque elle-même, avec toutes les informations. Ce moment est maintenant arrivé et on sait que Nothing Phone (1) arrivera le 12 juillet, à 16 heures, lors d’un événement qui aura lieu à Londres.

Le Nothing Phone (1), selon la marque elle-même, sera un smartphone doté du SoC de Qualcomm, probablement le Snapdragon 778G, et d’une couche logicielle unique qui fera toute la différence pour les utilisateurs. Son lanceur est déjà connu et peut être essayé par tous ceux qui ont un Android.

Selon les rumeurs, il s’agirait d’un smartphone haut de gamme, ce qui lui permettrait d’ajuster son prix et de s’éloigner de la barre des 1 000 euros que OnePlus a déjà franchie. Il devrait suivre la même ligne que OnePlus avec la famille Nord, bien qu’il n’y ait toujours pas d’informations fiables.

Désapprendre. Annuler. À commencer par le téléphone (1). Rien (événement) – Returnal à Instinct.

Mardi 12 juillet, 16h00 BST. Soyez averti : https://t.co/FEJL4Jb2Aw#phone1 pic.twitter.com/SX0PCdeXw9 – Rien rien) 8 juin 2022

Nous sommes à un peu plus d’1 mois de la date que Carl Pei et Nothing ont fixé pour l’arrivée du Phone (1). D’ici là, on s’attend à ce que la marque publie plus d’informations sur son smartphone, afin de susciter encore plus d’intérêt et de curiosité autour de cette proposition.

Similaire à ce qui s’est passé avec OnePlus, le Nothing Phone (1) devrait beaucoup marquer le marché. L’enjeu est de taille et cela devrait se prouver le 12 juillet, avec le dévoilement de tous les détails de ce smartphone.