Vous pouvez maintenant voir la qualité de l’air sur Google Maps sur Android et iOS

Le géant de la recherche équipe Google Maps de plus en plus de fonctionnalités pour offrir le plus possible aux utilisateurs. Elle l’a fait de manière accélérée et de plus en plus riche, sans regarder aucune concurrence.

Avec cette idée en tête, j’ai maintenant apporté à Android et iOS une nouveauté importante. Désormais, plus d’informations seront présentes, cette fois associées à la qualité de l’air, afin que les usagers puissent se protéger.

Quiconque veut connaître la qualité de l’air dispose de nombreuses applications disponibles sur les systèmes d’exploitation mobiles. De plus, il existe encore de nombreux sites et services où ces données peuvent être consultées gratuitement.

Google souhaite ajouter ces informations à sa gamme de services et a donc décidé de le faire à l’endroit le plus logique et le plus direct. Vous avez choisi Google Maps pour afficher les données de diverses sources gouvernementales auxquelles vous avez accès et qui aideront certainement les utilisateurs de cette application.





Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, et comme il est possible de le faire avec d’autres données, il suffit de cliquer sur la zone des calques et d’y voir la nouvelle fonctionnalité de qualité de l’air. Il affichera immédiatement des informations dans les zones couvertes et avec des informations accessibles.

Pour chaque ville et/ou région, Google Maps affichera un nuancier facile à lire, vous donnant toutes les informations qui s’y trouvent. De plus, il est toujours possible de visualiser les données de toutes les zones à proximité, ce qui aide encore plus les utilisateurs.





Google ne semble pas vouloir s’arrêter là et a également prévu de donner plus d’informations aux utilisateurs. Cela affectera également la qualité de l’air, mais cette fois associé aux incendies et à la pollution qu’ils peuvent apporter,

Pour l’instant, Google ne propose ce service qu’aux États-Unis, mais on s’attend à ce qu’il puisse bientôt être étendu à d’autres pays et à d’autres sources. Le Portugal dispose de ces données fournies par IPMA et Google pourra certainement les utiliser pour ajouter les informations à Google Maps.