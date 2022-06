L’Arabie saoudite investit plusieurs millions dans la recherche anti-âge

On ne sait pas si cela sera un jour possible, mais les scientifiques tentent de trouver des moyens d’empêcher les humains de vieillir. La famille royale saoudienne, par exemple, est prête à dépenser des milliards de dollars par an pour atteindre cet objectif.

Les gens veulent éviter de vieillir et cela est de plus en plus évident.

Non résignés à sa finitude, les êtres humains veulent à tout prix comprendre comment ils peuvent passer plus de temps sur Terre. En effet, l’espérance de vie moyenne est, aujourd’hui, bien supérieure à ce qu’elle était il y a quelques années, grâce à l’amélioration des conditions et à des découvertes médicales absolument innovantes.

Cependant, malgré le fait qu’il est déjà possible de vieillir et de vieillir avec une qualité de vie, ce phénomène reste une certitude, et il n’existe, à ce jour, aucun moyen de l’arrêter.

Alors que des études sont en cours pour l’inverser, l’Arabie saoudite est moins optimiste et veut juste trouver un moyen de le ralentir. À cette fin, la famille royale investit des milliards de dollars par an dans la recherche.

Selon le MIT Technology Review, la famille royale saoudienne a créé une fondation appelée Hevoulution, pour assurer des investissements dans la recherche axée sur la biologie derrière le vieillissement. De plus, il veut trouver des moyens pour que les gens soient, en général, en parfaite santé pour les années à venir.

Les chercheurs espèrent que la richesse du pays pourrait déboucher sur des projets de recherche à grande échelle sur les méthodes anti-âge.

Notre objectif principal est de prolonger la période de vie saine. Il n’y a pas de plus gros problème médical sur la planète que celui-ci.

Mehmood Khan, un ancien endocrinologue de la Mayo Clinic qui a été recruté pour occuper le poste de PDG de la fondation en 2020, a déclaré dans une interview.

