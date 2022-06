Europe : les jeunes achètent plus de produits contrefaits, mais ont moins recours au piratage

Le piratage et la contrefaçon continuent d’être des affaires très rentables et nuisent gravement à certaines industries. Dans une étude récente, publiée par l’Institut de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une analyse est faite du profil des jeunes Européens concernant leur comportement face à la violation de la propriété intellectuelle dans un contexte post-pandémique.

Les jeunes Européens achètent davantage de produits contrefaits et continuent d’accéder à des contenus piratés.

L’édition 2022 du tableau de bord de la propriété intellectuelle et de la jeunesse, publiée aujourd’hui par l’Institut de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), fait le point sur les comportements des jeunes face à la violation de la propriété intellectuelle dans un contexte post-pandémique.

L’analyse quantitative 2022 a été réalisée auprès d’un total de 22 021 jeunes âgés de 15 à 24 ans dans les 27 États membres de l’UE entre le 7 et le 28 février 2022.

L’enquête examine les deux aspects de la violation de la propriété intellectuelle : les tendances chez les jeunes qui achètent des produits contrefaits et l’accès à du contenu piraté, en examinant les tendances depuis 2016.

Selon le rapport, 52 % des jeunes interrogés ont acheté au moins un produit contrefait en ligne au cours de l’année écoulée, intentionnellement ou accidentellement, et 33 % ont accédé à du contenu illégal.

Achat de produits contrefaits

Reflétant le contexte post-pandémique, la nouvelle enquête a confirmé que 37% des jeunes avaient intentionnellement acheté un ou plusieurs produits contrefaits, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux résultats précédents de 14% en 2019. Le nombre varie considérablement selon les pays, avec le pourcentage le plus élevé enregistré en Grèce à 62 % et le plus faible en République tchèque à 24 %.

Au Portugal, le nombre est de 34 %, légèrement inférieur à la moyenne, avec les vêtements et les appareils électroniques en tête des choix.

Si l’on considère l’ensemble des répondants, les produits contrefaits que les jeunes achètent intentionnellement sont les vêtements et accessoires (17 %), suivis des chaussures (14 %), des appareils électroniques (13 %) et de l’hygiène, des cosmétiques, des soins personnels et des parfums (12 %). %).

Cependant, les jeunes sont également incités à acheter des produits contrefaits : l’achat involontaire de produits contrefaits est également à 37% et les répondants ont reconnu des difficultés à distinguer les produits authentiques des contrefaçons. 48% des répondants n’avaient pas acheté de tels produits ou n’étaient pas sûrs de l’avoir fait.

Piratage Internet

En ce qui concerne les contenus numériques, l’accès à partir de sources légales gagne du terrain auprès des jeunes générations. 60% déclarent n’avoir pas utilisé, reproduit, téléchargé ou diffusé en continu de contenus provenant de sources illégales au cours de l’année écoulée, contre 51% en 2019, et 40% en 2016, confirmant ainsi la tendance.

Cependant, le piratage intentionnel reste stable, 21 % des jeunes consommateurs admettant avoir sciemment accédé à du contenu piraté au cours des 12 derniers mois. Une proportion importante de jeunes ont été piégés pour accéder à des contenus piratés. 12 % ont accédé accidentellement à du contenu piraté et 7 % ne savaient pas s’ils l’avaient fait. Le principal type de contenu piraté était les films avec 61 % et les séries télévisées avec 52 %, suivis de la musique avec 36 %, utilisant principalement des sites Web, des applications et des plateformes de réseaux sociaux dédiés.

Au Portugal, 17 % des personnes interrogées déclarent avoir accédé intentionnellement à des contenus piratés, où les films et les séries arrivent clairement en tête avec respectivement 73 % et 72 %.

À la lumière de ces nouveaux résultats, le directeur exécutif de l’EUIPO, Christian Archambeau, a déclaré :

Cette troisième édition du tableau de bord de la propriété intellectuelle et de la jeunesse, publiée pendant l’Année européenne de la jeunesse, confirme les tendances identifiées dans les éditions précédentes et offre un aperçu plus riche des perceptions et attitudes des jeunes. A l’heure où le e-commerce et la consommation numérique connaissent une forte croissance, l’augmentation de l’achat intentionnel et non intentionnel de contrefaçons est une tendance inquiétante. Quant au piratage, il n’a pas diminué, même si les jeunes consommateurs privilégient de plus en plus les contenus issus de sources légales. Cette nouvelle analyse fournit un outil précieux pour aider les parties prenantes, les décideurs politiques, les éducateurs et les organisations de la société civile à créer des initiatives de sensibilisation pour soutenir les choix éclairés de nos jeunes citoyens et consommateurs.

Principaux facteurs qui conduisent à l’achat de contrefaçons et à l’accès à du contenu piraté

Alors que le prix et la disponibilité restent les principales raisons d’acheter des produits contrefaits et d’accéder intentionnellement à des contenus piratés, les influences sociales telles que le comportement de la famille, des amis ou des personnes qu’ils connaissent gagnent du terrain.

D’autres facteurs incluent le fait de ne pas se soucier de savoir si le produit est un faux (ou si la source du contenu est illégale), de ne pas remarquer de différence entre les produits authentiques et contrefaits, et la facilité de trouver ou de commander des produits contrefaits en ligne. Un répondant sur 10 a mentionné des recommandations d’influenceurs ou de personnes célèbres.

Qu’est-ce qui fait réfléchir les jeunes à deux fois ?

Dans le cas des produits et du contenu numérique, les jeunes ont mentionné les risques personnels de cyberfraude et de cybermenaces comme des facteurs importants qui affecteraient leur comportement.

De plus, des questions comme une meilleure compréhension de l’impact négatif sur l’environnement ou la société sont désormais plus largement évoquées par les jeunes interrogés.