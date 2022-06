Le prochain iOS 16 prend en charge la manette Nintendo Switch et les Joy-Cons

Quelque chose à espérer : depuis qu’Apple a annoncé lundi iOS 16, les développeurs ont déjà commencé à jouer avec avant son lancement public plus tard cette année. Une agréable surprise qu’ils ont trouvée est le support officiel des manettes Nintendo Switch.

Les appareils Apple prennent officiellement en charge les contrôleurs Xbox et PlayStation depuis quelques années maintenant, offrant des moyens plus fiables de jouer à des jeux mobiles avec des boutons physiques. Cette semaine, les développeurs exécutant l’aperçu du développeur iOS 16 ont publié des captures d’écran montrant le contrôleur Nintendo Switch Pro et Joy-Cons associés à des iPhones. L’ajout de la compatibilité avec les manettes Nintendo sera utile aux millions de propriétaires de Switch qui possèdent également des appareils Apple.

ET vous pouvez basculer dynamiquement entre l’utilisation des deux joy-cons comme un seul contrôleur ou 2 contrôleurs séparés en maintenant enfoncés les boutons capture d’écran + accueil pendant quelques secondes !! L’iPhone est officiellement un Switch maintenant, ne me @ pas https://t.co/sJfKSJ7Skh pic.twitter.com/CEfAmeKynZ — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) 7 juin 2022

Le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple tire même parti de la nature divisée des Joy-Cons, ce qui les rend particulièrement utiles pour les jeux mobiles. Une paire de Joy-Cons peut se synchroniser avec iOS 16 soit en tant que contrôleurs individuels, soit en un seul, de sorte qu’un ensemble pourrait permettre des matchs locaux à deux joueurs sur un seul appareil Apple. Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Joy-Con entier et divisé en maintenant brièvement enfoncés les boutons de capture d’écran et d’accueil.

C’est probablement une question de temps avant que quelqu’un ne conçoive une pièce jointe pour connecter Joy-Cons sur le côté d’un iPhone pour créer une expérience similaire au Backbone. Cela pourrait vous faire économiser près de 100 $ si vous avez déjà une paire de Joy-Cons pour votre Switch. Sinon, les deux options coûtent à peu près le même prix. Il est également intéressant de se demander si les développeurs iOS pourraient créer des jeux en utilisant les commandes de mouvement et le grondement HD des Joy-Cons.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas commenté la prise en charge d’iOS JoyCon.