Un mystère du Soleil a peut-être été découvert : l’étoile tourne intérieurement

Notre Soleil cache de nombreux mystères bien qu’il ait éclairé la Terre pendant au moins 4,54 milliards d’années. Chaque fois que l’humanité se rapproche de l’étoile et découvre quelque chose qui révèle tout ce que nous ne savons pas. L’intérieur de cette étoile est en soi le plus grand des défis à la compréhension et aux études qui se concentrent sur le Soleil. Les modèles que nous utilisons pour comprendre l’intérieur du Soleil réclament une mise à jour depuis des années.

Maintenant, une équipe internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Genève a lancé une proposition pour renouveler ces modèles. A la clé : le nouveau modèle prend en compte la rotation interne du Soleil.

Il y a des théories sur le Soleil qui doivent être révisées

Un nouveau modèle, avec la proposition publiée dans la revue Nature Astronomy, tente de résoudre un problème avec deux décennies d’existence. L’article vise à répondre à une question qui s’est posée au début de ce siècle, lorsque les données provenant du Soleil ont commencé à contredire les prédictions du modèle solaire standard.

La dissonance concernait les éléments chimiques détectables à sa surface. Les concentrations d’hélium et de lithium sont plus abondantes que ne le prédisent les modèles.

Au début, on pensait que les données pouvaient être erronées, mais 20 ans d’observations ont confirmé la dissonance entre la théorie et la pratique. La théorie a dû être révisée.

entrer en rotation

L’un des co-auteurs de l’étude explique dans le communiqué publié par l’Université de Genève que le modèle standard présente une vision « très simplifiée » de notre étoile.

D’une part, en relation avec le transport des éléments chimiques dans les couches profondes ; d’autre part, par rapport à la rotation et aux champs magnétiques internes, jusqu’ici ignorés.

», a déclaré Gaël Buldgen, chercheur au Département d’astronomie de l’UNIGE.

Le Soleil est une grosse boule de plasma/gaz. Nous savons que sa surface est en mouvement, ce que nous avons pu observer depuis des décennies. On sait aussi, par exemple, que sa surface tourne à des vitesses différentes (plus vite vers l’équateur).

L’enjeu clé, cependant, pour l’équipe internationale dirigée par Patrick Eggenberger, réside dans la rotation interne.

Et qu’est-ce que la rotation a à voir avec le lithium et l’hélium ?

Le problème réside dans l’hélium et la solution dans la rotation de l’étoile. Entre ces deux points se trouvent les champs magnétiques internes que cette rotation génère. Celles-ci créeraient des courants internes qui éjecteraient ces éléments vers les parties extérieures du Soleil.

Le nouveau modèle est ainsi capable de prédire l’abondance de ces deux éléments en surface. Comme l’explique Eggenberger, les champs magnétiques créent un « mélange turbulent » qui empêche l’hélium de descendre rapidement vers le centre de l’étoile, poussant également le lithium vers des zones plus chaudes.

L’étude attire également l’attention sur les changements de vitesses de rotation qui peuvent se produire au fil du temps. Nous savons déjà que le Soleil a ses propres cycles internes, ce n’est donc pas surprenant.

Pourquoi est-ce important?

Patrick Eggenberger explique que la rotation et les champs électromagnétiques doivent être pris en compte non seulement lors de l’analyse de notre Soleil, mais aussi lors de l’examen plus général de la physique stellaire. Sans surprise, de nombreux éléments qui nous entourent et qui sont fondamentaux pour la vie sont « cuits » à l’intérieur des étoiles.

Le Soleil est l’étoile que nous pouvons le mieux caractériser, c’est donc un test fondamental de notre compréhension de la physique stellaire.

Dit l’enquêteur et chef de la nouvelle étude.

Qu’est-ce que l’héliosismologie ?

L’origine du puzzle réside dans l’héliosismologie, l’étude de la structure interne et des mouvements du Soleil. Analogue à la sismologie sur Terre, son homologue solaire analyse les mouvements de surface pour en déduire ce qui pourrait se trouver en dessous.

L’écart survient lorsque les observations du mouvement externe ne concordent pas avec ce qui est prédit par les modèles montrant la structure interne.

Le modèle ne peut pas faire « salle comble » dans ses prédictions et il reste des questions à trancher. Par exemple, l’équipe explique comment le nouveau modèle est en désaccord avec les observations héliosismiques qui nous indiquent les limites de la zone où commencent les courants convectifs.

Nous devrons attendre de nouvelles données ou de nouveaux modèles pour combler le fossé restant entre ce que la théorie nous dit et ce que nos yeux nous disent.