iPadOS 16 a une poignée de fonctionnalités qui ne sont disponibles que sur les iPads M1

Pourquoi c’est important : lorsque Apple a dévoilé iPadOS 16 à la WWDC cette semaine, il a présenté une tonne de fonctionnalités. Cependant, étant donné que l’activité d’Apple consiste à vendre son matériel le plus récent et le plus performant, elle a quelque peu balayé la compatibilité totale de son nouveau système d’exploitation de tablette avec les anciens iPad.

Selon les petits caractères d’Apple, iPadOS 16 est compatible avec « iPad (5e génération et versions ultérieures), iPad mini (5e génération et versions ultérieures), iPad Air (3e génération et versions ultérieures) et tous les modèles d’iPad Pro ». C’est une gamme assez décente pour le système d’exploitation de pointe. Cependant, il est également légèrement trompeur car certaines de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes ne sont compatibles qu’avec les tablettes équipées de la puce M1, ce qui élimine tout iPad fabriqué avant 2021.

Il n’est pas si inhabituel pour un système d’exploitation d’avoir des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sur du matériel plus ancien. De nombreuses fonctionnalités vont évidemment être spécifiquement conçues pour les systèmes mis à niveau. Certaines des meilleures fonctionnalités d’iPadOS 16 sont destinées à piloter l’iPad Pro et les prochaines ventes d’iPad Air M1. Si vous avez déjà envisagé de passer à un iPad haut de gamme, voici les fonctionnalités que vous ne pouvez obtenir qu’avec les modèles M1.

Stage Manager, que nous avons couvert précédemment, offre des fonctionnalités multitâches étendues uniquement sur les iPads M1. Stage Manager est également étroitement lié au support d’affichage externe plug-and-play présenté par Apple. Donc, si vous espériez l’une de ces capacités, vous devrez effectuer une mise à niveau. Bien sûr, AirPlay reste une option viable pour ceux qui souhaitent utiliser un écran externe.

Le mode de référence est encore plus restreint. Cette fonctionnalité permet à un iPad Pro de répondre aux exigences de couleur pour l’étalonnage et la composition des couleurs, « où des couleurs précises et une qualité d’image constante sont essentielles ». Il peut également être utilisé dans Sidecar, transformant la tablette en un écran de référence secondaire. Cependant, le mode de référence ne fonctionnera que sur l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 ou ultérieur.

Quelques fonctionnalités d’accessibilité sont limitées à des modèles spécifiques, notamment le mode de détection et la détection de porte dans la loupe (iPad Pro 2020 ou version ultérieure). Virtual Memory Swap peut utiliser jusqu’à 16 Go de stockage de votre iPad comme RAM virtuelle pour les applications les plus exigeantes. Cependant, seuls l’iPad Pro M1 et l’iPad 4 (modèle 256 Go) peuvent le faire.

Il est regrettable que certaines de ces fonctionnalités excluent une grande partie des utilisateurs, même ceux disposant d’un matériel relativement nouveau. Cependant, tous les modèles des 4 à 5 dernières années prennent en charge la plupart des autres nouvelles fonctionnalités. Consultez la section iPadOS 16 de la WWDC publiée ci-dessus pour plus d’informations.