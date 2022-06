Apple apporte des mises à jour de sécurité en temps réel à iOS et macOS

Apple ne s’est pas reposé en ce qui concerne la sécurité de ses systèmes d’exploitation. Ceux-ci sont constamment surveillés et chaque fois que des situations compliquées surviennent, l’entreprise réagit et corrige les défauts d’iOS, macOS et le reste.

Avec iOS 16 et macOS Ventura, Apple semble vouloir adopter une nouvelle approche. Il y aura une nouvelle classe de mises à jour, qui se passeront de redémarrer l’appareil et seront donc appliquées en temps réel. De cette façon, il ne dépend pas des utilisateurs et dispose également de mises à jour, mais de petite taille.

Mises à jour de sécurité en temps réel

Bien qu’il ne l’ait pas montré sur scène lors du WWCD 2022 Keynote, Apple a travaillé sur la sécurité de ses systèmes d’exploitation. En plus des mesures les plus basiques, centrées sur l’utilisateur, il veut aller plus loin et veut automatiser sa protection.

Pour cela, et comme il l’a montré dans l’une de ses sessions, il a créé Rapid Security Response, une nouvelle classe de mises à jour. Celles-ci seront dédiées à la sécurité et à la protection du système d’exploitation, étant complètement autonomes des mises à jour restantes, qui apportent des améliorations et des nouveautés.

iOS 16 et macOS Ventura sont les premiers

On ne sait pas comment cette nouvelle couche de protection sera appliquée, mais elle est déjà visible dans la première version de test d’iOS 16. Dans la première version bêta mise à la disposition des développeurs, il y a une nouvelle zone appelée Installer les données et les fichiers système.





Dans la description, il est clair que cela peut « inclure des mises à jour automatiques des fichiers de configuration de sécurité et des données système« . Il doit être actif en mode natif, et l’utilisateur peut toujours désactiver cette fonctionnalité.

Apple apporte ainsi plus de protection aux utilisateurs

Bien qu’il ne soit disponible que sur iOS 16, il devrait également être étendu à macOS Ventura, afin que la protection soit complète et étendue. Dans ce système d’exploitation dédié au bureau, Apple devrait suivre le même chemin et laisser l’installation automatisée et sous son contrôle. Ici aussi, il devrait pouvoir être désactivé.

C’est un moyen simple et rapide pour Apple de garantir les mises à jour de sécurité nécessaires sans imposer une mise à jour complète et chronophage à l’utilisateur. En quelques minutes, le nouveau lit de sécurité est en place et les utilisateurs sont protégés, comme prévu.