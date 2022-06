Netflix pourrait acheter Roku pour accélérer le niveau financé par la publicité

En bref : les récents malheurs de Netflix pourraient être de courte durée si une rumeur se concrétisait. Des sources proches du dossier ont déclaré à Business Insider que les employés de Roku bourdonnaient ces dernières semaines de la possibilité d’une acquisition par le géant du streaming Netflix. Deux personnes ont déclaré à la publication que Roku avait récemment fermé la fenêtre de négociation pour les employés, une décision qui les empêche de vendre leurs actions acquises.

Netflix a récemment déclaré qu’il était ouvert à la possibilité de lancer une cravate financée par la publicité. Des sources ont déclaré le mois dernier que la société espérait lancer le nouveau niveau dès le quatrième trimestre de cette année. L’ajout de Roku à son portefeuille contribuerait certainement à cette entreprise, car la société a construit une plate-forme de publicité vidéo robuste pour accompagner ses appareils matériels.

Le timing pourrait également jouer en faveur de Netflix étant donné que le stock de Roku a baissé de près de 80% depuis juillet dernier. Netflix, quant à lui, a fait face à ses propres problèmes, notamment une perte trimestrielle d’abonnés pour la première fois en une décennie, une baisse de la valeur des actions, le partage de mots de passe et des vagues de licenciements.

Ce qui est ironique dans toute la situation, c’est le fait que Roku et Netflix ont une longue histoire. Le fondateur et PDG de Roku, Anthony Wood, a développé un décodeur que Netflix prévoyait de lancer dans la dernière partie des années 2000. Quelques semaines à peine avant le lancement, le patron de Netflix, Reed Hastings, a changé d’avis, a abandonné le projet et a fait tourner l’entreprise.