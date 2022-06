Le mode à la première personne de Fortnite a peut-être fuité

Moulin à rumeurs : Parmi les jeux de bataille royale les plus populaires sur le marché, Fortnite à lui seul manque d’un mode à la première personne. Une fuite récente suggère qu’Epic Games va bientôt changer cela. Pourrait-il s’agir d’un mode de jeu séparé ou simplement d’un paramètre de caméra optionnel ?

Mardi, l’éminent leaker Fortnite Hypex a publié une capture d’écran du jeu en vue à la première personne. Actuellement, le jeu de tir multijoueur massivement populaire n’a qu’une perspective à la troisième personne.

La seule information disponible jusqu’à présent est qu’il est en début de développement, il n’apparaîtra donc probablement pas avant un certain temps. Hypex suggère que cela pourrait convenir au mode populaire sans construction Fortnite introduit en mars. La combinaison des deux rendrait la bataille royale d’Epic plus proche de ses pairs les plus performants – PUBG et Call of Duty : Warzone.

CAMÉRA À LA PREMIÈRE PERSONNE DANS FORTNITE « Cette mise à jour, Epic a commencé à travailler sur des éléments concernant le mode caméra à la première personne, mais il n’y a pas d’autres informations à ce sujet pour le moment, car il semble qu’il en soit encore à ses débuts. Fonctionnerait VRAIMENT bien pour les modes Zero Build ‘ pic.twitter.com/PIRRmdLyp0 — HYPEX (@HYPEX) 7 juin 2022

Warzone est à la première personne uniquement, tandis que PUBG permet aux joueurs de choisir entre la première et la troisième personne, et aucun des deux ne propose de mécanismes de construction. Certains serveurs PUBG permettent aux joueurs de changer de vue, tandis que d’autres sont exclusivement à la première personne pour une expérience plus pleine de suspense. Fortnite pourrait potentiellement offrir un choix similaire combiné à ses modes traditionnels et sans construction.

Fortnite à la première personne serait également un retour aux racines d’Epic. Avant son ascension fulgurante à travers Fortnite et Gears of War, la société était principalement connue pour l’influent jeu de tir à la première personne Unreal. Le dernier FPS traditionnel d’Epic était Bulletstorm, développé aux côtés de People Can Fly il y a plus de dix ans. Il a sorti le jeu de tir VR Robo Recall en 2017.

En attendant, Fortnite a commencé le chapitre 3, saison 3, cette semaine. Il comprend de nouvelles armes, des montures, des tempêtes plus puissantes et une passe de combat avec un skin Dark Vador. Le jeu est également récemment revenu sur iOS via les jeux en nuage Xbox et Nvidia.