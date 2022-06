L’armée ukrainienne détruit une unité de soldats russes « d’élite »

La guerre entre la Russie et l’Ukraine dure depuis plus de 100 jours et la nouvelle qui nous parvient tous est que les Ukrainiens ont réussi à abattre beaucoup d’artillerie russe (en grande partie des armes puissantes).

Selon des informations récentes, l’armée ukrainienne a réussi à détruire une unité de soldats russes « d’élite » après une bataille qui a duré plus de 14 heures.

L’armée ukrainienne a mis 14 heures pour gagner la bataille

Dans une publication sur Facebook mardi, la 80e brigade d’assaut des forces armées ukrainiennes a déclaré que ses troupes avaient stoppé la tentative d’une unité russe de traverser une route dans l’est de l’Ukraine. Les Ukrainiens n’ont pas nommé la ville où la bataille a eu lieu, bien que de violents combats se poursuivent à Severodonetsk alors que la Russie cherche à annexer toute la région ukrainienne orientale du Donbass.

Le message indique que les parachutistes ukrainiens qui se sont engagés avec les Russes étaient en garnison à Lviv et ont mené une bataille de 14 heures avec l’unité russe. Les Ukrainiens ont déclaré avoir utilisé des lance-grenades NLAW pour abattre un véhicule de combat et des troupes russes.

La semaine dernière, l’Ukraine a affirmé avoir détruit toute une armée russe à Izyum. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie avait perdu 200 avions dans la guerre d’Ukraine, démontrant l’échec de l’armée russe à prendre le dessus dans la guerre aérienne au-dessus de l’Ukraine.

Les entités occidentales estiment qu’environ 15 000 Russes ont été tués lors de l’invasion. L’Ukraine, quant à elle, affirme avoir tué 30 000 soldats russes.