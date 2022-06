Le rover Curiosity de la NASA a découvert des formes bizarres sur Mars

Mars est encore une planète mystérieuse, peu connue et pleine de lieux de grand intérêt. Les habitants de la planète, les robots de la Terre, marchent lentement et découvrent des formes bizarres que le temps a gravées dans le sol. Il y a quelques jours, nous avons vu une porte creusée dans la roche et voilà que le rover de la NASA, Curiosity, a découvert des formes bizarres, une sculpture en forme de pointes, qui piquent la curiosité des chercheurs.

Ces nouvelles formes naturelles soulèvent quelques questions qui aident à comprendre ce qui s’est passé sur la planète, à une époque où l’on soupçonnait qu’elle avait de l’eau en abondance.

D’étranges pointes jaillissent du sol de Mars

Le rover Curiosity de la NASA a repéré des formations rocheuses plus étranges sur Mars, cette fois en forme de tiges de plantes sinueuses, selon une récente photographie publiée dans la base de données d’images brutes de la mission.

Le rover a photographié les sculptures martiennes naturelles le 15 mai, juste une semaine après avoir trouvé une fracture rocheuse bizarre qui a provoqué une alerte médiatique car elle ressemble à une porte extraterrestre.

Les « pointes » étroites de roche dans la nouvelle image sont probablement « les remplissages cimentés d’anciennes fractures dans une roche sédimentaire », selon l’Institut Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), une organisation de recherche à but non lucratif fondée pour chasser la vie extraterrestre .

Ces remplissages sont les dernières parties restantes d’une structure rocheuse plus grande qui s’est érodée au fil des ans, a déclaré l’institut dans un tweet.

NASA : Curiosity poursuit sa mission de découverte de la planète rouge

Le récent flot d’images extraterrestres intéressantes rappelle que Curiosity continue de faire de nouvelles découvertes en escaladant une montagne martienne, près de dix ans après son atterrissage sur la planète rouge.

En plus de ce rover, Mars abrite deux autres missions de surface opérationnelles de la NASA : Persévérance, un autre rover qui collecte actuellement des échantillons qui devraient être renvoyés sur Terre un jour, et InSight, un terrestre qui mourra probablement bientôt.

La Chine explore également la surface martienne avec son rover Zhurong, qui a également trouvé son lot de roches étranges depuis son atterrissage sur la planète l’année dernière.