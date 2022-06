Le téléphone robuste Doogee S98 Pro est maintenant disponible sur le marché

Doogee vient de lancer un nouveau smartphone tout-terrain, le Doogee S98 Pro, pour les utilisateurs les plus aventureux ou pour ceux qui ont des risques plus élevés, des professions plus sales qui nécessitent de longues périodes loin de l’électricité, car il dispose d’une batterie d’une capacité énorme. De plus, ce modèle se distingue par l’inclusion d’une caméra thermique aussi importante dans certains travaux.

Le Doogee S98 Pro est désormais disponible à l’achat à un prix de lancement exceptionnel.

Téléphone robuste Doogee S98 Pro, la puissance de la caméra thermique

Le Doogee S98 Pro se démarque dès le départ par sa robustesse et par l’inclusion d’une caméra thermique. Le smartphone encadré dans le segment des téléphones robustes vient d’arriver sur le marché avec un processeur MediaTek Helio G96, avec 8 Go de RAM et 265 Go de stockage interne.

La batterie a une capacité de 6000 mAh et une charge filaire de 33W. De plus, il dispose également d’une charge sans fil jusqu’à 15W.

Son écran a une résolution de 6,3″ et FullHD+ avec une caméra intégrée de 16 MP. Le module caméra positionné à l’arrière dispose d’une caméra principale de 48 MP et d’une caméra de vision nocturne de 20 MP. Il y a aussi un capteur pour capturer des images. Ce capteur et la nuit le mode vision offrira aux utilisateurs des possibilités d’utilisation très intéressantes.

Le Doogee S98 Pro dispose alors d’un capteur thermique InfiRay qui se caractérise par offrir la résolution thermique la plus élevée, avec deux fois le nombre de pixels thermiques des autres capteurs. Cela permet de détecter plus précisément les courants d’air, l’humidité, les fuites, les températures élevées, les courts-circuits ou encore les animaux dans l’obscurité.

Ce capteur dispose également de la technologie Dual Spectrum Fusion Algorithm, qui permet de placer les images du capteur thermique et du capteur principal l’une sur l’autre, permettant à l’utilisateur d’ajuster le niveau de transparence des détails thermiques souhaités sur l’image réelle. Cela permettra, par exemple, de suivre avec précision un point névralgique.

En tant que smartphone tout-terrain, il possède les certificats IP68, IP69K et MIL-STD-810H. De plus, il offre NFC et un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Le smartphone Doogee S98 Pro est en test chez Netcost-security.fr et, très prochainement, nous partagerons tous ses détails. Il est maintenant disponible avec une énorme remise de lancement sur AliExpress à partir de 387,98 € (TVA incluse) pour les 5 premiers jours. Il peut également être acheté dans la boutique en ligne Doogeemall.

Doogee S98 Pro