Microsoft HoloLens conduit Alex Kipman à démissionner suite à des allégations d’inconduite

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alex Kipman, l’inventeur de Kinect pour Xbox et leader du groupe de réalité mixte HoloLens de Microsoft, quitte l’entreprise selon un e-mail interne. Le développement fait suite à plusieurs rapports alléguant que Kipman a été victime de violence verbale et de comportement inapproprié avec des employés de la division de réalité mixte.

Un e-mail interne obtenu par GeekWire confirme que le patron de HoloLens de Microsoft, Alex Kipman, se séparera bientôt de Redmond. « Au cours des derniers mois, Alex Kipman et moi avons parlé de la voie à suivre pour l’équipe », a déclaré Scott Guthrie, responsable du cloud et de l’IA chez Microsoft, dans l’e-mail, notant qu’il avait été mutuellement décidé que c’était le bon moment pour Kipman. de « quitter l’entreprise pour poursuivre d’autres opportunités ».

L’e-mail a également révélé une restructuration des équipes Microsoft Mixed Reality, le groupe matériel devant être intégré à l’organisation Windows & Devices. (sous Panos Panay), tandis que le groupe Présence et collaboration en réalité mixte ira dans l’organisation Microsoft Teams. Scott a noté que Kipman aidera à cette transition au cours des deux prochains mois « avant de poursuivre ce qui va suivre pour lui ».

Bien que l’e-mail ne le mentionne pas, le patron sortant de HoloLens avait été impliqué dans une controverse au cours des dernières années, avec de multiples rapports l’accusant de comportement inapproprié qui rendait le travail difficile pour les collègues de la division de réalité mixte.

L’exemple le plus récent et le plus cinglant provient d’Insider (paywalled), qui cite l’expérience de plus de 25 employés alléguant que Kipman a fait des fautes, y compris des attouchements et des comportements inappropriés avec des collègues féminines, et a diminué leurs contributions. Un cas l’a amené à mettre un casque VR connecté à un écran miroir, pour regarder une vidéo de plusieurs jeunes femmes se livrant à une « bataille d’oreillers ouvertement sexualisée » devant des employés du bureau.

Cela pourrait également avoir été l’un des facteurs à l’origine d’un exode du personnel de la division de réalité mixte de Microsoft, qui aurait du mal à construire une stratégie de métaverse. Cependant, la doublure argentée de ce cloud est que l’accord HoloLens de 22,8 milliards de dollars de Microsoft avec l’armée américaine a été officiellement approuvé pour entrer « dans la phase de test opérationnel (OT) », selon l’e-mail de Scott.

Bien que cette étape puisse potentiellement faire de HoloLens une partie de l’équipement militaire à l’avenir, la restructuration par Microsoft du groupe de matériel de réalité mixte sous Panos Panay signifie qu’un masque de marque Surface pour les consommateurs pourrait bientôt devenir également une possibilité.