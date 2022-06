La suppression du bruit Teams est désormais disponible sur iOS et Mac

Le télétravail a entraîné des réunions virtuelles via Teams. C’est devenu un incontournable pendant la pandémie, et maintenant la suppression du bruit atteint plus d’utilisateurs. Des millions de personnes utilisent désormais Teams chaque jour pour les appels et les réunions, et aujourd’hui, Microsoft étend la réduction du bruit à iOS et macOS.

Teams dispose désormais de la suppression du bruit sur iOS et macOS

La suppression du bruit basée sur l’apprentissage automatique est activée par défaut pour les clients Teams Mac et iOS. Et par conséquent, Microsoft pense que les utilisateurs de macOS et iOS pourront désormais passer des appels et des réunions Teams de n’importe où.

En una publicación del blog, Microsoft también ha anunciado que la capacidad de detección automática de música se pondrá en marcha para los usuarios de educación de Teams en Mac e iOS, así como en todos los clientes de Teams para Android y la web en algún momento dans le futur. Cependant, le billet de blog n’a pas mentionné la date à laquelle il sera disponible.

Microsoft a annoncé la détection automatique de la musique plus tôt cette année pour alerter les utilisateurs lorsque l’IA identifie la musique afin qu’ils puissent choisir de désactiver la suppression du bruit et d’autoriser la diffusion de musique. Actuellement, le client de bureau Microsoft Teams pour Windows bénéficie de la détection automatique de la musique, mais il ne sera pas exclusif aux utilisateurs de Windows pour toujours, car la société a promis d’étendre la fonctionnalité aux équipes pour les clients iOS, Mac, Android et le Web.

De plus, Microsoft semble rendre sa suppression d’arrière-plan basée sur l’apprentissage automatique disponible pour les appareils basés sur ARM. Cela viendrait également dans les salles Microsoft Teams. Malheureusement, ils n’ont rien indiqué sur le calendrier de sa disponibilité générale pour les appareils basés sur ARM.