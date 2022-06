Des chercheurs ont réussi à cloner des porcs grâce à la seule intelligence artificielle

La technologie a donné beaucoup d’elle-même, lorsqu’elle a été associée à la science, et, en première mondiale, une équipe de chercheurs a réussi à cloner des porcs, en utilisant uniquement un système d’intelligence artificielle (IA).

Sept porcelets en bonne santé sont venus au monde, ouvrant de nouvelles portes à la consommation de viande.

Le problème de la consommation excessive de viande, dans le monde, n’est pas nouveau et il existe déjà des solutions présentées pour le réduire ou le contrôler. La Chine, par exemple, est actuellement le plus grand producteur de porc au monde et abrite plus de 400 millions de porcs. Comme c’est l’une des viandes les plus consommées, le pays ne peut pas répondre à la demande et finit par devoir importer le produit.

Bien sûr, ce mode de gestion de l’offre n’est pas idéal et il existe donc déjà une autre solution pour servir d’alternative au porc. Une équipe de chercheurs du Collège d’intelligence artificielle de l’Université de Nankai en Chine a mis au point une méthode entièrement automatisée de clonage de porcs. En mars, la « mère nourricière » a donné naissance à sept porcelets sains sans aucune intervention humaine.

Selon Liu Yaowei, l’un des chercheurs de l’Université de Nankai, le système d’IA utilisé pour cloner les porcs pourrait augmenter considérablement le nombre de porcs dans le pays, le rendant autosuffisant dans la production de porc.

porc cloné contre porc de laboratoire

Comme nous l’avons vu ici à quelques reprises, il y a aussi de la viande élaborée en laboratoire. Cependant, les deux conceptions diffèrent légèrement. Si, d’une part, le laboratoire est développé à partir de cellules animales préparées dans un environnement de laboratoire, d’autre part, des clones sont obtenus à partir de cellules non altérées. Les cellules d’animaux clonés peuvent également être utilisées pour créer de la viande en laboratoire.

Malgré les options, les méthodes utilisées aujourd’hui nécessitent l’implication active de l’homme dans les différentes phases des processus, augmentant la marge d’erreur. À leur tour, les chercheurs de l’Université de Nankai ont développé une méthode de clonage entièrement automatisée qui n’impliquait aucune intervention humaine dans les tests.

Notre système alimenté par l’IA peut calculer la tension à l’intérieur d’une cellule et demander au robot d’utiliser une force minimale pour terminer le processus de clonage, ce qui réduit les dommages cellulaires causés par les mains humaines.

Liu Yaowei a expliqué.

Les détails du clonage des porcs n’ont pas encore été publiés dans une étude, mais les chercheurs ont déjà déclaré que la mise en œuvre de leur méthode basée sur l’IA pourrait aider à augmenter la production de porc en Chine, ainsi qu’à motiver les stratégies de clonage pour d’autres animaux autour du monde. monde.

