Overclocker dévoile un prochain processeur de bureau AMD Ryzen 7000

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? À mesure que nous nous rapprochons de la sortie des processeurs Zen 4 d’AMD, nous allons voir de plus en plus de fuites sur les puces. Aujourd’hui, un overclocker sans nom a divulgué l’arrière du dissipateur de chaleur intégré (IHS), montrant une conception soudée similaire aux processeurs Zen 3 actuels.

Il y a quelques semaines, AMD a livré son discours d’ouverture Computex, où il a partagé plus de détails sur ses prochains processeurs Zen 4. La nouvelle génération de processeurs arrive cet automne, mais un overclockeur sans nom semble avoir mis la main sur un premier échantillon et décidé de le supprimer.

L’IHS semble être collé à l’interposeur en sept points. Sa face inférieure est plaquée or et il y a des marques de soudure au-dessus de la matrice d’E/S et des deux puces. Outre la forme de l’IHS, cela ressemble à ce que vous trouverez sur les processeurs Zen 3 actuels.

Détruire ces processeurs sans les détruire ne sera certainement pas une tâche facile. Si vous utilisez une lame de rasoir pour couper la colle sous les côtés de l’IHS, vous devez être extrêmement prudent pour ne pas endommager les dizaines de condensateurs dispersés sur tout l’interposeur.

Les processeurs delidding étaient quelque peu populaires à l’époque où Intel utilisait encore de la pâte thermique sous leurs IHS, car elle pouvait faire chuter les températures de plus de 20 degrés dans certains cas. Cependant, la société est passée à un matériau d’interface thermique soudé avec ses processeurs Core de 9e génération.

Un IHS soudé est beaucoup plus efficace pour transférer la chaleur, ce qui fait que le mod risqué n’en vaut généralement pas la peine. Même le i9-12900KS, qui peut tirer plus de 250 W, ne voit au mieux qu’une amélioration de température de 9 degrés grâce à l’application de métal liquide et d’un IHS plus grand.