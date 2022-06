TSMC minimise les préoccupations économiques et prévoit une augmentation des ventes de 30% cette année

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? De nombreuses entreprises technologiques pourraient être préoccupées par l’économie et la menace imminente d’une récession, mais TSMC n’est certainement pas inquiet. Le plus grand fabricant de puces au monde s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente d’environ 30 % cette année, soit plus que la croissance de 24,9 % qu’il a connue en 2021.

L’inflation atteignant son plus haut niveau depuis 40 ans, la hausse du coût de la vie et les restrictions imposées par le Covid en Chine sur le secteur manufacturier ont contribué à la hausse des prix et au ralentissement des dépenses de consommation. Cela a récemment conduit Elon Musk à vouloir suspendre les embauches chez Tesla et à réduire «l’effectif salarié» de 10% en raison de son «super mauvais pressentiment à propos de l’économie».

TSMC, cependant, ne partagera probablement pas les sentiments de Musk. Selon Bloomberg, le géant taïwanais admet que les smartphones, les téléviseurs et les PC ont vu leurs ventes baisser, mais a déclaré que d’autres domaines, tels que les voitures électriques (ironiquement), ont augmenté. Quant à l’inflation, le président Mark Liu estime qu’elle a peu d’effet sur les activités de TSMC et que la hausse des prix ralentit désormais.

« L’inflation actuelle n’a pas d’impact direct sur l’industrie des semi-conducteurs, car la baisse de la demande concerne principalement les appareils grand public comme les smartphones et les PC, tandis que la demande de véhicules électriques est très forte et dépasse partiellement notre capacité d’approvisionnement, nous procédons donc à des ajustements d’inventaire », a déclaré Liu. « Le taux d’utilisation est plein pour le reste de l’année. »

TSMC a annoncé des bénéfices trimestriels records d’un peu plus de 6 milliards de dollars en janvier. Il a également relevé ses projections de croissance et annoncé qu’il dépenserait entre 40 et 44 milliards de dollars pour la mise à niveau de sa capacité cette année, 10 milliards de dollars de plus qu’en 2021 et 43 % de plus que les 25 à 28 milliards de dollars qu’Intel prévoit de dépenser pour la fabrication de puces en 2022. L’année prochaine, TSMC dépensera 40 milliards de dollars supplémentaires pour ses plans d’expansion.

« TSMC est entré dans une période de forte croissance structurelle », a déclaré Liu. « Le leadership technologique est la clé de notre croissance. »

TSMC a fait la une des journaux hier après qu’un économiste chinois de premier plan a exhorté Pékin à saisir le fabricant de puces si les États-Unis et l’Occident imposent des sanctions au pays similaires à celles imposées à la Russie.