Le tableau blanc intégrera la recherche d’images dans Bing

CUHIOY Tableau Blanc Magnétique A3 Effaçable à Sec Auto Adhésif sur Surfaces Lisses, Nouvelle Technologie Antitache, Maison Cuisine Réfrigérateur Liste de Courses et Tableau d’Affichage, 3 Stylos

TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE AUTOCOLLANT : Vous n’avez pas besoin bande ou double face adhésif ; il suffit de retirer le film protecteur plastifié de la surface collante noire pour coller le tableau sur n’importe quelle surface propre et lisse. La surface du tableau blanc peut recevoir des objets magnétiques tels que les magnets du réfrigérateur, un cadre à photo magnétique… SE COLLE OÙ VOUS VOULEZ : Ce tableau blanc adhésif convient pour toutes les surfaces lisses telles que le bois, le carrelage mural, un bureau, un réfrigérateur, les portes des placards de cuisine. Il convient aussi pour les portes de réfrigérateur en acier inoxydable non magnétique. Utilisez ce tableau blanc autocollant pour afficher votre agenda ou exprimer votre créativité tout en facilitant votre organisation et celle de votre famille. TABLEAU BLANC FACILE À NETTOYER : La surface du tableau magnétique est équipée d’un revêtement en PET qui renforce sa protection contre les taches. Les mots écrits dessus avec un marqueur peuvent être enlevés facilement et sans laisser de traces même après 30 jours. FINI LE GASPILLAGE DE PAPIER : Le tableau blanc offre une grande surface d’écriture sans aucun motif fixe qui limiterait votre créativité. Il est parfaitement adapté pour l’organisation de la famille, la liste de course, les menus, la planification des repas… Il vous suffit de prendre une photo pour réaliser le programme prévu ou pour avoir votre liste de course avec vous. C’est un très bon moyen pour réduire la consommation de papier. 100% SATISFAIT : La satisfaction de nos clients est notre priorité. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait par ce tableau blanc auto-adhésif, veuillez nous contacter. Nous nous engageons à vous rembourser à 100%.