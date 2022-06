Si les États-Unis sanctionnent la Chine, ils pourraient conquérir Taïwan et TSMC, selon un économiste

La guerre de la Russie contre l’Ukraine ouvre la porte à d’éventuels conflits entre d’autres pays. Et il semble que la tension entre les États-Unis d’Amérique, la Chine et Taïwan s’échauffe de plus en plus.

En ce sens, récemment, un économiste chinois, qui est l’un des responsables du Centre pour les échanges économiques internationaux dans le pays asiatique, a déclaré que si les États-Unis appliquaient des sanctions à la Chine comme ils le font contre la Russie, la Chine pourra récupérer Taïwan et conquérir ainsi le puissant constructeur TSMC.

La Chine pourrait reprendre Taiwan et TSMC si les États-Unis la sanctionnent

Selon les dernières informations, Chen Wenling, économiste en chef au Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, a laissé une alerte qui fait grand bruit, notamment en ce qui concerne le marché des puces électroniques. Selon le spécialiste :

Si les États-Unis et l’Occident imposent des sanctions destructrices à la Chine, comme les sanctions contre la Russie, nous devons reprendre Taiwan. Surtout dans la reconstruction du réseau industriel et du réseau d’approvisionnement, nous devons également convaincre TSMC.

Pour ceux qui ne le savent pas, le taïwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est actuellement le fabricant de puces le plus important et le plus puissant avec un processus de fabrication avancé. La société a des clients solides tels que Apple, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, entre autres.

Les déclarations de Wenling sont assez claires, directes et peuvent aussi être perçues comme menaçantes, puisqu’elles mettent sur la table la possibilité de reprendre le pouvoir sur l’une des nations où le développement technologique est de plus en plus important.

Mais l’économiste ne s’est pas arrêté là et laisse également entendre que la Chine est très attentive à tous les mouvements que Taïwan effectue avec ses partenaires. Selon Wenling :

Est-ce là-bas [a TSMC] accélère le transfert de ressources vers les États-Unis pour y construire des usines. Nous ne devons pas permettre que tous les objectifs de ce transfert soient atteints.

Si l’on tient compte du fait que TSMC détient actuellement près de 55% de l’ensemble du marché mondial des puces, on comprend peut-être mieux que la Chine veuille marquer sa position en ce moment.

Plus tôt ce mois-ci, des informations ont rapporté que l’Union européenne était également en pourparlers avec Taïwan pour la construction d’une usine de puces TSMC sur notre continent, comme vous pouvez le lire ci-dessous.