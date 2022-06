Le brevet Sony indique que le contrôleur DualSense peut avoir une fonction d’écriture et de dessin

Comme dans d’autres segments, le secteur des jeux électroniques fait partie de ceux qui doivent constamment lancer de nouvelles fonctionnalités et mettre à jour les offres et les fonctionnalités afin de continuer à captiver les joueurs.

En ce sens, un récent brevet demandé par Sony suggère que ses contrôleurs DualSense pour PlayStation 5 pourraient avoir des fonctions d’écriture et de dessin.

DualSense peut avoir une fonction d’écriture et de dessin

Selon les nouvelles informations, Sony Interactive Entertainment a déposé un brevet aux États-Unis, notamment auprès du Patent and Trademark Office, faisant référence à sa manette DualSense. Selon le document, l’accessoire de la nouvelle console PlayStation 5 devrait être capable d’écrire et de dessiner via le pavé tactile. Les détails analysés dans ce même brevet indiquent que la commande enregistrera l’écriture manuscrite et stockera les textes dans une base de données.

Le brevet a été déposé pour la première fois en novembre 2020 et, à cette époque, la technologie était en cours de développement pour les contrôleurs DualShock 4, pour PS4. Et même dans la seule image présente dans le document, que vous pouvez voir ci-dessous, ce même équipement est illustré.

Mais un nouveau record a désormais vu le jour, publié le 2 juin 2022, qui laisse entendre que ces éventuelles nouvelles fonctions seront également développées pour la nouvelle manette de Sony, destinée aux consoles PS5.

De cette manière, le pavé tactile pourrait être en mesure d’enregistrer les textes avec des alphabets qui correspondent au « graffiti de la paume » ou aux « unistrokes » et d’enregistrer les lettres sous forme de fichiers « postscript ». Ce format facilitera l’interprétation et la reproduction des informations enregistrées à travers les écrans, en même temps que la commande est utilisée par le joueur.

En outre, le document de demande de brevet indique également que « le dispositif comprend au moins un processeur programmé avec des instructions pour recevoir une entrée d’un pavé tactile d’un contrôleur de simulation informatique. Les entrées représentent les coordonnées de mouvement par rapport au trackpad« .

Le document ne contient pas beaucoup plus d’informations et, comme il s’agit d’un brevet, il ne s’agit peut-être que d’une possibilité qui ne quitte pas le papier, comme beaucoup d’autres. Mais attendons d’éventuels développements sur cette hypothèse.

A lire aussi :