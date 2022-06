Bitblaze Titan BM15 : Le premier ordinateur portable créé par la Russie

De nos jours, quand on parle de la Russie, on l’associe immédiatement à la guerre et à l’invasion de l’Ukraine. Cependant, le pays poursuit son chemin parallèlement au conflit, devant ainsi s’adapter et surmonter les sanctions imposées par les États-Unis et plusieurs pays européens.

De cette façon, les dernières informations indiquent que le pays de Vladimir Poutine a maintenant créé son premier ordinateur portable appelé Bitblaze Titan BM15. Apprenons à connaître un peu mieux cette nouvelle.

La Russie crée son premier ordinateur portable

À la suite de l’invasion de l’Ukraine, de nombreux pays ont tourné le dos à la Russie et appliqué de lourdes sanctions pour condamner les avancées du président Vladimir Poutine. Et bon nombre de ces sanctions ont un impact significatif sur le marché technologique, que ce soit en termes de matériel ou de logiciels, la Russie ayant été privée de l’accès à plusieurs composants électroniques fondamentaux pour divers équipements.

Cependant, d’une certaine manière, le pays a également vu ces blocs comme une opportunité, et cette situation peut même être comparée à celle du chinois Huawei, qui a également dû se réinventer. Par conséquent, la société russe Promobit a créé et est sur le point de produire le premier ordinateur portable russe appelé Bitblaze Titan BM15. Cet ordinateur utilisera un processeur fabriqué dans le pays, le soi-disant Baikal-M.

Selon les détails, le Bitblaze Titan BM15 dispose d’un écran IPS 1080p de 15,6 pouces et disposera de 16 Go de mémoire et d’un SSD d’une capacité de stockage de 512 Go. L’ordinateur portable russe prendra en charge le Wi-Fi et le Bluetooth et comportera des ports USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 et une prise audio. Quant à la batterie, elle aura une capacité de 6000 mAh.

Le processeur russe de la ligne Baikal-M utilise cependant un procédé de fabrication en 28 nm du taïwanais TSMC. Il a une architecture octa-core avec des cœurs Cortex-A57 cadencés jusqu’à 1,5 GHz et dispose d’une puce graphique Mali-T628 MP8 cadencée à 750 MHz. Il supportera les mémoires dual channel DDR4-2400 ou DDR3-1600, et sa consommation énergétique n’excédera pas 35W. En ce qui concerne les logiciels, l’ordinateur portable russe est compatible avec les systèmes d’exploitation Astra Linux ou Alt Linux.

Le fabricant proposera deux versions dans des matériaux différents. Un plus traditionnel en alliage d’aluminium et un autre en alliage de titane.

Les premières unités du Bitblaze Titan BM15 seront produites dans les prochains mois et seront autour de 1 000 exemplaires. Le public cible de ces ordinateurs sont les clients et les entreprises du gouvernement russe. En termes de valeurs, ces ordinateurs portables coûteront entre 100 000 et 120 000 roubles russes, soit environ 1 505 et 1 807 euros en conversion directe au taux actuel.

Vous pouvez en savoir plus sur le Bitblaze Titan BM15 ici.