Alex Kipman, créateur des Hololens, quitte Microsoft

Avec le départ d’Alex Kipman lui-même, Microsoft met une chose au clair. Nul n’est dispensé de quitter l’entreprise si son comportement n’est pas approprié. Comme nous vous l’avions déjà dit, Kipman avait un dossier très louche au sein de Microsoft pour son comportement inapproprié.

Suite à la bombe rapportée par Insider il y a deux semaines, un nouveau rapport de la publication affirme que le responsable de HoloLens et des efforts de réalité mixte de Microsoft, Alex Kipman, démissionne. GeekWire a corroboré la nouvelle après avoir obtenu mardi soir un e-mail interne de Scott Guthrie, responsable du groupe Cloud et intelligence artificielle de Microsoft.

Alex Kipman démissionne après des allégations de comportement inapproprié

Selon le précédent rapport Insider, Kipman a été accusé d’avoir réellement regardé « Porno VR » devant des employés il y a des années, ainsi que des accusations qu’il a encouragées « une culture qui diminue les contributions des femmes. » Il y a eu d’autres allégations d’attouchements inappropriés et une plainte déposée contre lui par plus de 25 employés qui se sont plaints de son comportement.

Ces dernières années, de nombreux employés de la division de réalité mixte auraient quitté Microsoft en raison d’un leadership médiocre et d’un environnement de travail inconfortable. Il y a quelques semaines, Microsoft a renforcé sa politique dans ce domaine et dans d’autres, comme nous l’avons également mentionné.

Kipman était chez Microsoft depuis 21 ans, y compris la gestion de Xbox, où il dirigeait l’équipe qui a créé le système Kinect. Kinect est devenu HoloLens, le premier casque de réalité mixte, qui a fait ses débuts après des années de secret en 2015.

Ce mouvement épaissit encore le contrôle de Panos Panay. Le groupe de matériel de réalité mixte relèvera du vice-président exécutif et directeur des produits, qui dirige l’organisation Windows et appareils. D’autres parties de l’équipe, y compris le groupe Présence et collaboration en réalité mixte, relèveront de l’organisation Microsoft Teams dans la division Expériences et appareils de l’entreprise. Ces changements interviendront sûrement à partir du mois de juillet, moment où Microsoft commence habituellement ses changements.

Selon le rapport GeekWire, Guthrie a déclaré : « Au cours des derniers mois, Alex Kipman et moi avons parlé du chemin que l’équipe suivra. Nous avons mutuellement décidé que c’était le bon moment pour moi de quitter l’entreprise pour poursuivre d’autres opportunités.

Dans des nouvelles plus positives, l’e-mail affirme que HoloLens pour l’armée américaine et le projet IVAS (Integrated Visual Augmentation System) « a été officiellement approuvé par l’armée américaine pour entrer dans la phase de test opérationnel (OT). » Cela donnerait un souffle et un élan à la division Hololens après toutes les rumeurs qui ont surgi.