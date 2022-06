iOS 16 : Après tout, il y a beaucoup d’Android dans cette nouvelle version du système d’Apple

L’accent mis par Apple sur iOS 16 est excellent et cela était clairement visible dans sa présentation de lundi dernier. En pariant immédiatement sur son actualité, il est devenu clair qu’il y avait beaucoup à montrer et à faire attention aux utilisateurs.

Ce qui est curieux, comme c’est la pratique courante, c’est que ces nouvelles ne sont disponibles que dans l’écosystème Apple. Par rapport à Android, ce sont des fonctions qui existent depuis de nombreuses années et que tout le monde a pris l’habitude d’utiliser. Venez découvrir comment iOS 16 s’est inspiré d’Android.

Comme d’habitude, lorsqu’un nouvel iOS ou Android sort, les comparaisons et les différences sont immédiatement recherchées. Vous pouvez trouver rapidement les lieux et les fonctionnalités qui se démarquent et qui sont présentées comme des innovations et, après tout, ne sont que des copies ou des adaptations.

#1 – Écran de verrouillage personnalisé avec widgets

L’une des premières nouveautés d’iOS 16 est son écran de verrouillage et la possibilité d’y placer un widget. Apple dit que c’est quelque chose de complètement nouveau dans son système et qu’il devrait changer la façon dont il est utilisé.

C’est aussi le premier point où nous savons que la copie a été faite sur Android. Cela a été possible pendant de nombreuses années sur le système Google, avec beaucoup plus de possibilités que celles présentées maintenant pour le système iPhone.

#2 – Dictée intelligente et entièrement gérée sur l’appareil

Une autre nouveauté, désormais associée à la convivialité et à la sécurité, est la possibilité de dicter un texte long, dans lequel la ponctuation est appliquée correctement, donnant la liberté aux utilisateurs. La confidentialité ici est garantie avec le texte ne quittant pas l’iPhone.

C’est encore un domaine où Google a son mot à dire depuis de nombreuses années. Le clavier de base d’Android propose déjà beaucoup dans ce domaine, l’utilisateur peut simplement dicter ce qu’il veut et ce texte est appliqué, sans aucune connexion Internet.

#3 – Photothèque partagée entre utilisateurs

Comme c’était normal chez Apple, l’engagement de partage a été renforcé dans iOS 16. La marque veut créer un écosystème où les utilisateurs peuvent échanger des informations et c’est pourquoi elle a maintenant créé le partage de la photothèque. Ce n’est pas simple et donne beaucoup de contrôle à l’utilisateur.

Ceux qui utilisent les services Android et Google connaissent bien cette capacité disponible depuis longtemps. Comme Apple l’a maintenant annoncé, les utilisateurs peuvent choisir avec qui partager, comment et dans quelles conditions. Encore une fois, ce n’est pas nouveau.

#4 – Divers points sur les itinéraires du service de carte

Enfin, nous avons l’une des nouvelles fonctionnalités qui ont le plus plu aux utilisateurs d’iPhone. Avec iOS 16, les utilisateurs peuvent désormais définir plusieurs waypoints dans Apple Maps. Il suffit d’ajouter ces points et les indications apparaissent naturellement.

Ici, Google est une fois de plus à l’honneur, avec de nombreuses années d’expérience accumulées dans ce domaine. Cette possibilité existe depuis longtemps et peut être utilisée. Il est d’abord apparu dans le navigateur et plus tard, il a été étendu à l’application pour Android et iOS.

Encore une fois, il est clair que l’inspiration pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités iOS vient de la concurrence et de ce qu’elle propose. Bien sûr, Android le fait aussi, mais pas en termes de fonctionnalités, mais plutôt en termes d’idées et de nouvelles propositions au sein du système lui-même.