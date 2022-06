GOGOBEST: De grosses promos sur 3 Vélos et VTT électriques 🔥

Vous recherchez un VTT électriques ? C’est peut-être le bon moment de sauter le pas ! La marque Bezior casse actuellement les prix de ses vélos sur 3 de ces modèles phares actuellement. On vous présente ces produits ainsi que leur promotion dans cet article. C’est parti !

BEZIOR XF200

Le nouveau Bezior XF200 intègre un moteur « brushless » de 1000W et une méga-batterie, qui peuvent garantir une vitesse maximale de 40Km/h et une autonomie allant jusqu’à 130Km.

Comme le vélo précédent, le Bezios XF200 entre dans la catégorie des « fatbikes », c’est-à-dire qu’il est équipé de deux roues de 20 pouces adaptées à tous les terrains et d’un cadre en aluminium pliable pour un transport facile. Il est proposé en trois couleurs (jaune, rouge et gris). Le vélo mesure 177 x 120 x 90-100 cm (100 x 80 x 50 cm plié), pèse 27Kg et peut supporter une charge maximale de 200Kg même sur une pente de 35°. Il y a également une suspension à ressort pour amortir les impacts sur les nids de poule/ bosses, un éclairage LED blanc sur la roue avant et un frein à disque hydraulique, qui assure un freinage plus efficace et une plus grande sécurité.

Il dispose également d’une selle ergonomique pour les longs trajets et d’une boîte de vitesses Shimano à 7 rapports pour rendre la conduite encore plus agréable. Sur le guidon se trouvent également la manette des gaz et un grand écran LCD étanche (IP54), qui affiche les principales informations de conduite : vitesse, autonomie restante, modes et kilomètres parcourus. À côté de l’écran se trouvent trois boutons : un pour la mise en marche et l’arrêt et deux boutons +/- pour passer d’un mode de conduite à l’autre, à savoir l’assistance au pédalage et le mode électrique.

Le Bezior XF200 est actuellement en vente sur GOGOBEST avec une réduction de 150€ sur son prix d’origine et sera aussi expédié depuis l’Europe.

➡️ Le Bezior XF200 est à 1299 € au lieu de 1449 € avec le code NAE9YY8.

À partir du 10 juin un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 vous sera offert pour l’achat de ce vélo.

Ce vélo est aussi vendu en pack avec une pompe électrique et un support de bagage Bezior au prix de 1428€, ce qui vous fait bénéficier de 65€ de réduction sur le total.

GOGOBEST GF300

Un simple coup d’œil aux caractéristiques techniques de ce GOGOBEST GF300 suffit pour se rendre compte qu’il ne manque vraiment de rien : moteur brushless de 1 000 watts, batterie de 48 volts de 12,5 Ah, freins à disque hydrauliques, roues de 20 x 4 pouces, le tout pour être parfait sur l’asphalte mais aussi sur les chemins de terre, sans oublier la neige et la boue. Tous les éléments qui en font le meilleur de sa catégorie.

Ce vélo est capable d’atteindre 100 km en mode assistance au pédalage, et 65 km en mode électrique. Concernant sa vitesse max, elle sera de 35 km/h, et le moteur de 1 000 watts permet au vélo de surmonter des pentes jusqu’à 35 degrés, ce qui est excellent pour vous aider dans les montées.

Le tout avec des composants de qualité signés Shimano, avec une boîte de vitesses à 7 rapports, un dérailleur Shimano TZ500 et des commandes au guidon Shimano TX750R. Le cadre en aluminium 6061 offre résistance et légèreté et la suspension hydraulique, avec la suspension avant verrouillable, offre un confort unique dans toutes les situations. Sans oublier l’écran de 5 pouces avec lequel on peut contrôler tous les paramètres et la certification IPX6 qui rend le vélo résistant à l’eau et à la saleté.

Et en ce qui concerne le transport, ce vélo peut être plié pour trouver une place dans le coffre de votre voiture ou pour être transporté plus confortablement dans les transports publics.

Ce vélo électrique GOGOBEST GF300 voit son en réduction de 150 € par rapport à son tarif actuel. Comme toujours le vélo est expédié depuis l’EU.

➡️ Le GOGOBEST GF300 est à 1299 € au lieu de 1449 € avec le code NAE9YY8.

Tout comme le modèle précédent, à partir du 10 juin un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est offert pour l’achat de ce vélo.

GOGOBEST GF700

Le GOGOBEST GF700 est un VTT très puissant, propulsé non pas par un, mais par deux moteurs « brushless » de 500W chacun (pour un total de 1000W), ce qui lui confère une double traction et des performances supérieures à la moyenne. En ce sens, il peut accélérer de 0 à sa vitesse maximale en seulement 5 secondes, une vitesse maximale de 50Km/h, un chiffre qui montre la puissance de cet e-bike. En outre, une batterie de 48V/17,5Ah lui confère une autonomie de 70Km avec assistance au pédalage et de 50Km en mode tout électrique.

Cependant, quand il s’agit d’un vélo de montagne, la vitesse n’est pas tout, il y a d’autres domaines importants où il doit être performant, et nous sommes heureux d’annoncer que ce modèle dépasse les attentes typiques. Dans le détail, ses moteurs lui donnent la capacité de gravir des pentes de 45 degrés, ce qui lui va comme un gant compte tenu du défi que représentent les sentiers de montagne. En outre, il est certifié pour supporter une charge de 200 kilos, ce qui souligne une fois de plus le potentiel du vélo.

Tout aussi remarquable est le fait qu’il dispose de freins hydrauliques, ce qui lui confère un contrôle inégalé de la puissance de freinage et une efficacité que ses homologues mécaniques ne peuvent pas reproduire, sans compter que les plaquettes durent plus longtemps et nécessitent moins d’entretien.

Le VTT électrique GOGOBEST GF700 voit son prix réduit de 150 € par rapport à son tarif original. Comme toujours le vélo est expédié depuis l’EU.

➡️ Le GOGOBEST GF700 est à 1399 € au lieu de 1549 € avec le code NAE9YY8.

Tout comme les modèles précédents présentés, à partir du 10 juin un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 vous sera offert pour l’achat de ce vélo.

Ce vélo est aussi vendu en pack avec une pompe électrique Bezior et un support de bagage de la marque au prix de 1528€, ce qui vous fait bénéficier de 60€ de réduction sur le total.