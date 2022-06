iOS 16 semble améliorer l’intégration Chromecast de Google dans AirPlay

Apple a toujours mis un point d’honneur à donner la primauté et la priorité à ses services au sein d’iOS. Celles-ci sont plus accessibles et plus intégrées au système et leur utilisation de manière naturelle et directe.

L’une de ces intégrations est fournie avec AirPlay et la projection vidéo et audio sur les appareils Apple. Il reçoit désormais une nouveauté avec iOS 16, qui ouvre la voie à une intégration avec le Chromecast de Google, bien que de manière très discrète.

Malgré la priorité donnée à ses services et à ses protocoles, Apple ouvre un peu son écosystème aux concurrents. Souvent discrètement, elle permet à d’autres intégrations d’avoir lieu, avec des avantages pour les utilisateurs.

Preuve en est désormais avec iOS 16, rendu public lundi dernier. Les premières versions de test de cette nouvelle proposition de Google, toujours dédiée aux programmeurs, révèlent qu’il y a des changements dans l’utilisation de cette intégration Chromecast.

Actuellement, Chromecast est compatible avec iOS, mais uniquement dans des applications spécifiques et généralement avec une interface qui n’est pas native du système d’exploitation. Cela peut changer dans iOS 16, car Apple a maintenant publié « DeviceDiscoveryExtension », un nouvel outil permettant aux applications de développer leurs menus natifs, comme ceux utilisés pour AirPlay.

Cette nouveauté devrait permettre à Chromecast d’avoir une intégration meilleure et plus native avec iOS à partir d’iOS 16. Il convient de noter que Chromecast ne deviendrait pas un élément natif d’iOS, mais bénéficierait d’un meilleur support des menus natifs, avec lesquels AirPlay utilise .

Cette nouveauté garantit une meilleure expérience pour tous ceux qui souhaitent utiliser AirPlay dans des applications prenant déjà en charge Chromecast et faciliterait la prise en charge de Chromecast dans davantage d’applications. Le résultat de ce changement serait un seul bouton pour la transmission, au lieu d’avoir deux ou trois, ou même des menus dans les menus.

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs et les développeurs iOS. Cette nouvelle fonctionnalité facilitera et améliorera la présence de Chromecast dans tout le système Apple et améliorera l’expérience utilisateur. Reste à savoir comment et quand il sera disponible.