Les constructeurs automobiles reçoivent déjà des puces et normalisent la production

Comme nous l’avons suivi, la crise mondiale des puces n’a pas épargné les industries et, pendant de longs mois, les fabricants ont vécu dans une impasse. Désormais, certaines entreprises reçoivent des semi-conducteurs pour réguler, au plus vite, leur activité.

La crise montre les premiers signes de ralentissement.

La pandémie a déclenché une crise inquiétante des puces qui, directement ou indirectement, a nui aux industries. Pendant deux ans, ils ont vu la production de leur approvisionnement s’interrompre ou se ralentir, sans pouvoir rien faire pour résoudre le problème. En raison des arrêts de production, les pénuries de semi-conducteurs ont retardé les livraisons et laissé de nombreux consommateurs, et même des fabricants, en attente.

Désormais, la crise semble ralentir, car il y a déjà des fabricants qui reçoivent des semi-conducteurs pour reprendre leur production normale. La nouveauté vient d’Allemagne, où certaines entreprises parviennent déjà à s’approvisionner en composants. Cela signifie qu’ils peuvent maintenant reprendre la production.

Bien que les prévisions pour la fin de la crise des puces indiquaient la fin de cette année, ou jusqu’en 2023, la situation économique actuelle a réduit la demande de produits électroniques grand public partageant des composants avec l’industrie automobile – ce qui, à son tour, a vu la recherche de augmenter.

Nous surveillons toujours semaine après semaine, mais jusqu’à présent, dans le monde entier, nous n’avons eu aucun problème à gérer la production.

A déclaré Joerg Burzer, responsable de la production et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement chez Mercedes, révélant que les problèmes d’approvisionnement se produisent de manière sporadique et ne sont pas comparables à ceux rencontrés l’an dernier.

De même, BMW s’est également montré optimiste, avec un porte-parole partageant que la situation « est un peu plus stable », que ses usines fonctionnent et qu’il n’y a pas d’interruptions dues au manque de puces. Cependant, la même source garantit que l’entreprise est attentive et a surveillé la possibilité de nouvelles interruptions.

Contrairement à Mercedes et BMW, Volvo Trucks affirme qu’il continue d’être victime de pénuries de puces.

A lire aussi :