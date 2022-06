Le code iOS 16 comprend plusieurs références « affichage permanent » et iPhone 14 Pro

Apple a présenté hier lors de l’événement WWDC 2022, une série de nouveautés dans ses différents systèmes d’exploitation. Il a clairement mis en évidence certains des plus importants, mais une grande partie de ce qui est nouveau n’a même pas été mentionné. En tant que tel, le code du système d’exploitation pourrait révéler une grande partie de ce qui n’a pas encore été publié. L’un de ces indices a été trouvé dans iOS 16 où la fonctionnalité est mentionnée affichage permanentmais cela ne peut arriver qu’avec l’iPhone 14 Pro.

Plus simplement, Apple enregistre peut-être la fonctionnalité permettant de garder les informations toujours visibles sur l’écran de l’iPhone, mais uniquement pour le modèle Pro qui arrivera en septembre.

iOS 16 apporte beaucoup de nouveautés… certaines que nous ne connaissons pas encore

Pour ceux qui ont regardé l’événement WWDC 2022 d’hier, vous avez certainement remarqué que c’était une manière différente pour Apple de présenter le nouvel iOS. En règle générale, l’entreprise fait une présentation sommaire, puis met en évidence certaines nouvelles. Cette fois, il a commencé à froid avec la présentation du nouvel écran de verrouillage (écran de verrouillage) et a commencé à glisser à travers plusieurs autres fonctionnalités.

Comme nous avons pu le voir, les nouveautés concernant les nouveaux Widgets, Mode Concentration, Photos, Messagerie, Mail, Safari et clés d’accès, Intelligence, Dictée, Plans, Apple Pay et Wallet, Maison, Santé et Forme, Partage en famille, CarPlay, Sécurité et Confidentialité, Accessibilité, Météo, Spotlight, Game Center, Transfert sur FaceTime, Rappels, Notes et quelques autres nouvelles. Mais où est l’affichage permanent ?

Des rumeurs ont fait connaître de nombreuses nouvelles maintenant rendues officielles

Il y avait plusieurs analystes du marché Apple qui, pendant pratiquement un an, ont publié des indices sur ce qui serait finalement sur le bureau d’Apple. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a été le premier à rapporter des nouvelles sur l’affichage permanent dans le cadre d’iOS 16, bien qu’il ait traîné cette nouvelle qui avait été collée sur l’iPhone 13.

Gurman a également noté qu’iOS 16 intégrerait la prise en charge d’un affichage permanent en préparation des fonctionnalités potentiellement publiées avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max cet automne.

Maintenant que la première version bêta de développement est disponible, plusieurs références ont été découvertes qui confirment qu’iOS 16 inclut bien la prise en charge d’un aperçu permanent. Dans iOS 16, trois nouvelles structures ont été ajoutées concernant la gestion du rétroéclairage de l’écran de l’iPhone. La gestion du rétroéclairage est un aspect clé de l’activation de la fonctionnalité toujours active.

Chacun de ces frameworks inclut des références à une fonctionnalité d’affichage permanent. Théoriquement, on pourrait supposer que ces fonctionnalités permanentes ont été ajoutées en référence aux fonctionnalités de visualisation permanentes existantes sur l’Apple Watch, mais ce n’est pas le cas ici.

Tous les frameworks découverts par la publication 9to5Mac sont utilisés par différents composants d’iOS, dont le Lock Screen.

De plus, plus particulièrement, il existe de multiples références à une vue toujours active dans le Springboard – qui gère l’écran de verrouillage (et l’écran d’accueil) de l’iPhone. Apple Watch n’utilise pas Springboard.

Il y a plus de nouvelles cachées dans iOS à propos de l’iPhone 14

Enfin, il existe également des informations cachées dans iOS 16 que les ingénieurs Apple peuvent utiliser pour activer la capacité toujours activé, même sur des appareils non pris en charge. Cela signifie que les ingénieurs Apple peuvent tester la fonctionnalité d’affichage permanent sur l’iPhone 13 Pro, avant la sortie de la fonctionnalité avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max plus tard cette année.

Par conséquent, bien que cette nouveauté puisse viser l’iPhone 14 Pro, cela n’invalide pas le fait que dans une future version bêta, l’iPhone 13 Pro et Pro Max ne recevra pas également l’affichage permanent.