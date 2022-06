L’ESA tentera à nouveau un E3 hybride l’année prochaine

Pourquoi c’est important : En mars, l’Entertainment Software Association (ESA) a annulé l’Electronic Entertainment Expo (E3) 2022, qui aurait eu lieu ce mois-ci. Covid a frappé cette expo plus durement que d’autres au cours des trois dernières années, mais l’ESA n’est pas tout à fait prête à abandonner.

Dans une interview accordée au Washington Post cette semaine, le président-directeur général de l’ESA, Stan Pierre-Louis, a réitéré l’engagement de l’association à organiser un E3 en personne et en ligne l’été prochain. Cependant, l’ESA n’a pas confirmé de date précise.

L’annulation de l’E3 cette année était la deuxième en trois ans. Covid – la cause de l’annulation de l’E3 2020 – n’était pas la seule source de controverse entourant l’exposition et l’ESA, car les participants ont critiqué la façon dont l’association manipulé le backend de l’E3 2021 en ligne uniquement.

L’ESA s’est battue pour justifier l’existence de l’E3 en 2021, déjà en cause avant la pandémie, tentant de s’adapter à un environnement virtuel. Mais le résultat est une honte. Qu’apporte désormais l’E3 en tant que salon virtuel, au-delà du « prestige » de la marque ? Même cela ne va pas plus loin. – Matt Brown (@mattjbrown) 7 juin 2021

Par la suite, le statut de l’E3 2022 a été immédiatement mis en doute. Après chaque E3, l’ESA révèle généralement la date de la prochaine expo, mais l’année dernière, elle a simplement annoncé un E3 hybride avec une date 2022 non précisée. L’ESA a de nouveau changé d’avis en janvier, ce qui en a fait un événement uniquement en ligne. Cette décision était largement basée sur l’impact de la variante Omicron sur le CES et le Sundance Film Festival. L’ESA a finalement abandonné complètement les plans de l’E3 2022 en mars, Pierre-Louis citant Covid comme cause.

Cependant, d’autres événements de l’industrie du jeu en 2022 se déroulent sous diverses formes malgré la pandémie. La conférence des développeurs de jeux de mars 2022 s’est déroulée en personne. Le Summer Game Fest de ce jeudi se déroulera en personne et en ligne, tout comme la Gamescom en août. Le Tokyo Game Show de septembre se déroulera en personne.

Alors que d’autres événements physiques apprennent à vivre avec Covid et que l’industrie du jeu s’adapte sans l’E3, l’année prochaine pourrait décider de l’avenir de son existence.