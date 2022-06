Combien les consommateurs économiseront-ils avec le chargeur unique ?

Logitech M171 Souris sans Fil, 2,4 GHz avec Nano-Récepteur USB, Suivi Optique, Batterie Longue Durée 12 Mois, Ambidextre, Compatible avec PC/Mac/Ordinateur - Bleue

Connexion sans Fil 2,4 GHz Fiable : Cette souris sans fil Logitech est dotée de la technologie sans fil 2,4 GHz qui assure fiabilité et durabilité jusqu'à 10 mètres pour votre ordinateur PC ou Apple. Aussi fiable qu'une souris filaire, elle ne montre aucun temps de latence ou perte de connexion, vous pouvez travailler et jouer en toute confiance Suivi Optique Avancé : Bénéficiez de la précision de clic et de pointage qu’offre notre technologie avancée sur la plupart des surfaces Un Design Confortable et Ambidextre : La souris optique sans fil est fonctionnelle et dispose d’une forme parfaite et confortable qui épouse la forme de vos mains, que vous soyez droitier ou gaucher et pour vous permettre de l’utiliser aussi longtemps que vous souhaitez Longévité de la Pile de 12 Mois : La souris sans fil Logitech M171 a une autonomie de 12 mois. Pour économiser les piles lorsque vous n'utilisez pas la souris, utilisez le bouton Marche/Arrêt Facile à Utiliser : Le design compact de la souris sans fil Logitech M171 permet de l’emporter où vous le souhaitez. Le mini récepteur s’insère dans un port USB de votre ordinateur et vous pouvez commencer à l'utiliser aussi bien sous Windows que sous Mac Pour un Confort Accru, Essayez la Souris Silencieuse Logitech M220 : Forme sculptée, clics silencieux et autonomie exceptionnelle (18 mois)