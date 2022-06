La Cmvm Lance Une Consultation Publique Sur L'intelligence Artificielle (ia)

Parmi les développements technologiques présentant le plus grand potentiel de perturbation pour l’organisation et le fonctionnement du marché des capitaux, l’Intelligence Artificielle (IA) se distingue.

En ce sens, la Commission des Marchés Financiers (CMVM) a lancé une consultation publique sur l’Intelligence Artificielle.

Les outils d’Intelligence Artificielle peuvent favoriser l’offre de nouveaux produits et services

La CMVM a publié aujourd’hui un document de réflexion et de consultation sur les impacts potentiels et les applications de l’IA sur le marché des capitaux. Plus précisément, cette initiative vise à :

approfondir la connaissance de la réalité du marché portugais, en cherchant à identifier les outils d’IA qui sont ou peuvent être utilisés dans les différents domaines sous la supervision de la CMVM ;

encourager l’utilisation responsable de l’IA sur le marché portugais des capitaux, en améliorant les services et les instruments disponibles pour les investisseurs et en promouvant les gains d’efficacité et les nouveaux modèles commerciaux ;

réfléchir aux principales évolutions en la matière au niveau national et international ayant un impact potentiel sur les investisseurs et les entités sous la tutelle de la CMVM.

L’utilisation d’outils d’IA peut encourager l’offre de nouveaux produits et services plus personnalisés et accessibles à un prix plus compétitif, contribuant de manière significative à un meilleur accès au marché des capitaux au profit des familles et des entreprises. Ainsi, il est important de promouvoir un cadre juridique et réglementaire approprié et clair qui encourage leur développement et qui, en même temps, assure des normes élevées de protection des investisseurs ainsi que la stabilité et l’intégrité des marchés.

Selon le site de la CMVM, le document de réflexion est destiné à tous les acteurs du marché des capitaux potentiellement impactés par l’utilisation des outils d’IA. Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs contributions à la CMVM, jusqu’au 31 juillet 2022, en utilisant le formulaire disponible ici.