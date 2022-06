Evil Dead : la critique du jeu (Xbox Series X)

Initialement sorti en 1981, The Evil Dead (créé par Sam Raimi) est devenu un film culte qui, au cours de ces 4 décennies, a vu plusieurs suites sur grand écran.

En fait, l’univers d’Evil Dead est resté si vivant qu’entre-temps, il a migré vers d’autres plateformes, comme la télévision et les jeux vidéo.

Et c’est précisément du jeu vidéo le plus récent, Evil Dead : The Game que nous avons essayé et vous avons montré ci-dessous.

Evil Dead est un univers d’horreur créé à l’origine par Sam Raimi en 1981, qui a plus de 40 ans de vie. Dans le film original, 5 amis se rendent dans une cabane isolée au milieu des bois où ils découvrent le Livre des Morts, ce qui les conduit par inadvertance à invoquer toutes sortes de démons dans les bois environnants.

Transformé en film culte, Evil Dead a été suivi de nouvelles sorties de films, de production de séries télévisées et de développement de jeux vidéo. Et c’est justement le dernier jeu Evil Dead que nous venons vous présenter : Evil Dead : The Game, développé par Saber Interactive.

Les fans se sentiront comme chez eux avec Evil Dead: The Game, car les lieux et les personnages sont tirés de la série Evil Dead et correctement licenciés par Renaissance Pictures.

Evil Dead: The Game ramène les joueurs dans ces bois maudits, dans un jeu multijoueur similaire au film original, il met 4 joueurs dans la peau d’humains (appelés Survivors, ou survivants en portugais) qui tentent de détruire un Démon (contrôlé par un cinquième joueur) qui, à son tour, tente de les anéantir.

Modes de jeu et personnages

Evil Dead : The Game est avant tout un jeu multijoueur (PVP et PVE) qui met, d’un côté, 4 joueurs en tant qu’humains (Survivants) et de l’autre, un joueur qui contrôle un Démon Kandarian (et a à sa disposition un véritable armée d’autres démons et autres).

Il existe plusieurs modes de jeu différents. Le joueur peut :

faire partie de l’équipe des survivants contrôlés par l’homme contre un démon contrôlé par un autre joueur

incarnez un Démon Kandarian contre une équipe de Survivants contrôlés par d’autres joueurs

rejoignez une session où une équipe de survivants contrôlés par les joueurs combat l’IA qui contrôle le démon

entrez dans le mode Missions qui se rapproche le plus d’une campagne, ou d’une succession de campagnes, des protagonistes de la série. Nécessite étrangement une connexion en ligne.

En ce qui concerne les personnages du jeu, ils sont divisés en classes (à la fois du côté humain et du côté démon).

Par conséquent, les classes d’Humains (Survivants) :

Leader – Annie Newby est la seule leader du jeu et ses principales caractéristiques sont le fait qu’elle exerce une plus grande influence sur les autres humains et qu’elle est plus résistante à la peur.

Guerrier – Ash Williams, Scotty et Henry The Red sont les guerriers d’Evil Dead: The Game. Ce sont des personnages plus forts qui infligent plus de dégâts au corps à corps et ont plus d’énergie et de santé.

Hunter – Kelly Maxwell, Ed Getley et Ash Williams (version Evil Dead 2) sont des personnages qui peuvent transporter plus de munitions, mieux utiliser les armes à distance et consommer moins d’endurance.

Support – Cheryl Williams et Ash Williams (version The Evil Dead) ont la possibilité de porter plus d’amulettes et de soutenir passivement d’autres humains.

D’autre part, les joueurs qui aiment jouer le rôle de Démons auront les classes suivantes disponibles :

Chef militaire

Marionnettiste – avec une plus grande capacité à posséder des humains

Nécromancien – avec un pouvoir accru pour invoquer d’autres démons plus puissants

Un aspect franchement positif est le fait que chaque personnage gagne des points d’expérience en fonction de son utilisation, et les joueurs sont obligés d’utiliser ces personnages s’ils veulent les améliorer.

mécanique de jeu

Evil Dead : La mécanique du jeu est relativement simple, ou du moins, elle devient plus ou moins simple à partir du 5ème ou 6ème jeu auquel nous entrons.

Les Survivants ont plusieurs tâches à accomplir avant de pouvoir attaquer les Ténébreux et fermer le portail qu’ils protègent.

Dans un premier temps, juste après le début du jeu, vous devrez vous équiper d’armes, de munitions et d’autres outils qui se font rares.

Après avoir été minimalement préparés (le seront-ils un jour ?), les survivants devront se regrouper et rechercher différentes parties d’une carte qui sont cachées quelque part à proximité (les cartes sont assez généreuses). Cette carte, lorsque nous aurons toutes les pièces, nous permettra de découvrir l’endroit où se cache le poignard Kandarian, qui est la seule arme possible à utiliser contre les Ténébreux.

Les ressources sont rares et il y a des caisses avec des armes et des munitions éparpillées sur la carte, mais même ainsi, leur gestion est extrêmement importante.

Chaque survivant peut équiper simultanément une arme à distance (pistolet, fusil à pompe, arbalète,…) et une arme de mêlée (plus de 25, dont des couteaux, des gourdins à pointes, et même des tronçonneuses). Et il existe des armes avec différentes catégories de rareté, c’est-à-dire que certaines sont plus puissantes en attaque et en durabilité que d’autres.

Lorsque nous trouvons une arme puissante, mais que nous en sommes déjà équipés d’une encore plus puissante, nous pouvons la marquer pour que nos compagnons la voient sur la carte. C’est quelque chose d’utile que de nombreux joueurs utilisent, heureusement, pendant les matchs.

Lorsque nous trouvons une nouvelle arme, la comparaison de la puissance d’attaque et d’autres caractéristiques se fait à travers une petite boîte contextuelle qui apparaît à l’écran, montrant la puissance de notre arme et la différence par rapport à la nouvelle.

Il est simple et facile d’identifier si l’arme vaut quelque chose ou non, même si le texte est très petit.

L’un des aspects les plus importants au cours du jeu est la peur. En fait, chaque humain possède une barre de peur qui, si elle atteint des valeurs élevées, peut le paralyser ou être plus facilement possédé par le diable. Comme il y a beaucoup de forêt, il est facile pour cette barre d’augmenter et l’un des moyens de la combattre est d’allumer des lumières et des feux de joie au milieu de l’obscurité. Cependant, les matchs se font rares…

Après avoir été sévèrement attaqué, nous nous retrouvons sans énergie et sans saignement, et pouvons être récupérés par un autre survivant. Cependant, si nous ne sommes pas sauvés à temps, nous mourons et notre âme reste ainsi, en suspens, jusqu’à ce qu’un autre humain l’emmène sur un autel pour retourner dans le monde des vivants.

Un détail intéressant est le fait que, pendant le jeu, nous pouvons améliorer les capacités de notre personnage.

De son côté, le joueur qui contrôle le Démon Kandarian dispose d’une véritable armée. Bien qu’il n’ait pas de présence physique propre dans le jeu, en plus de pouvoir installer des pièges spectraux dispersés à des points stratégiques, il peut toujours avoir des humains et d’autres démons pour combattre les survivants.

Mais plus… il peut même ouvrir des portails pour invoquer de nouveaux renforts, c’est-à-dire plus de Deadites, ce qui fait que jouer en tant que démon laisse un sentiment de puissance et d’inévitabilité. Bien qu’il ne soit pas un personnage physique dans le jeu, il a de nombreuses façons d’endommager les survivants.

Plus il devient puissant, plus le joueur contrôlant le Démon Kandarian peut invoquer des démons plus puissants, et invoquer plus de renforts en même temps, laissant le sentiment clair que le groupe de survivants a toujours une tâche beaucoup plus compliquée au cours de la partie.

Pour que cela soit possible, le joueur devra consommer de l’Énergie Infernale (orbes rouges disséminées sur la carte) qui nous permet ensuite ces renforts et pièges.

Comme je l’ai mentionné plus haut, la peur affecte les survivants de manière paralysante lorsqu’elle atteint des valeurs élevées. Cependant, il ne suffit pas d’errer dans l’obscurité pour augmenter la peur. Les pièges que le Démon peut tendre contribuent également beaucoup à augmenter le niveau de peur des humains.

L’un des détails les plus amusants de jouer avec le diable est le fait que tant que nous possédons un humain, nous pouvons soit le faire attaquer les autres survivants, qui doivent riposter jusqu’à la fin de la possession, soit simplement le faire s’éloigner autant de la zone d’action que possible, faisant perdre au joueur qui la contrôle de précieuses minutes de jeu lorsqu’il en reprend le contrôle.

Quelque chose qui rend le contrôle du démon encore plus excitant est le fait que les joueurs qui contrôlent les survivants ne réalisent presque jamais quand nous les entourons. Parfois, ils ne le découvrent que lorsqu’il est trop tard. Comme il n’a pas de matérialisation physique, le démon peut avancer à travers les humains sans être détecté et ainsi installer ses pièges calmement et stratégiquement.

Evil Dead : Le combat du jeu est simple et peu exigeant. Avec l’inclusion de quelques combos et de certains mouvements et pouvoirs passifs déverrouillés, le combat se concentre sur les armes à distance et le combat au corps à corps.

Le combat au corps à corps est simple mais souffre de quelques problèmes étranges. Les mouvements d’attaque sont parfois maladroits et lorsqu’il nous arrive d’être attaqué par plusieurs démons en même temps, on a le sentiment que chacun attend son tour, alors qu’on s’attendrait à ce qu’ils attaquent tous en même temps.

La caméra n’aide pas non plus souvent dans le feu de l’action, car elle cache des objets et des ennemis, ce qui rend parfois impossible de battre en retraite ou de changer de direction.

Evil Dead : le jeu

En principe, du nouveau contenu arrive bientôt et le Saison Pass promet 4 nouveaux DLC supplémentaires.

avantages Jouez car le démon est puissant

plate-forme croisée

La coopération entre les joueurs est cruciale

Système de peur et environnement lourd

Incarnez le démon Kandarian les inconvénients Combat trop simpliste

incapacité à sauter

Le mode solo nécessite en ligne