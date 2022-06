Asus GPU Tweak 3 n’est plus en version bêta pour tous vos besoins d’overclocking

Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des passionnés de tous les horizons de l’industrie pour définir le prochain chapitre de la saga GPU Tweak. Ces commentaires collectifs ont été soigneusement intégrés à chaque couche de GPU Tweak III. Au premier plan de la refonte, il y a une interface utilisateur complètement remaniée, un chargement de profil automatisé pour les jeux et les applications, et de nouvelles façons de suivre les métriques et les statistiques vitales. Pour amener l’ensemble de fonctionnalités et l’interface utilisateur vieillissantes de GPU Tweak dans l’ère moderne, nous avons estimé que nous devions repartir de zéro.

Des années de commentaires enthousiastes et de dévouement des développeurs ont rendu la troisième itération de GPU Tweak encore plus intuitive et riche en fonctionnalités. Son interface remaniée offre une plus grande accessibilité en mettant les fonctions de base au premier plan, et le tuner VF a été révisé pour faciliter l’overclocking manuel. Et des fonctionnalités exclusives telles que la technologie de ventilateur 0 dB sont désormais associées à l’échange automatique de profils et à la journalisation des sessions de surveillance.

Fonctionnalités

Overclocking sans effort

L’écran d’accueil héberge une large gamme de solutions pour optimiser l’efficacité et les performances de la carte graphique. Le plus complet d’entre eux est le scanner OC, qui automatise complètement le processus d’overclocking des cartes graphiques Nvidia. Pour les utilisateurs qui souhaitent une expérience plug-and-play, des profils prédéfinis bordent le haut de l’écran d’accueil pour une augmentation instantanée de la fréquence ou une réduction du bruit. Des ajustements supplémentaires peuvent être effectués en utilisant le panneau complet de curseurs pour contrôler les paramètres d’alimentation, les horloges et les ventilateurs.

Tuner tension-fréquence

Pour permettre aux tweakers expérimentés de plonger profondément dans les performances de leur carte au niveau du pilote, le tuner tension-fréquence offre une gestion discrète de la courbe de boost GPU. L’interface a été conçue pour être polyvalente, permettant aux utilisateurs de multiples méthodes de saisie, soit par le biais de commandes clavier répertoriées de manière pratique, soit par des fonctions de barre d’outils intégrées.

Commandes du ventilateur

Les ventilateurs GPU, ainsi que tous les ventilateurs système connectés aux en-têtes FanConnect, peuvent être entièrement personnalisés avec des options pour les paramètres RPM statiques et les courbes définies par l’utilisateur. Les nouveautés de GPU Tweak III sont les options d’hystérésis et de période de mise à jour pour ajuster la rapidité avec laquelle les ventilateurs réagissent aux changements de température. Tous ces paramètres peuvent être enregistrés dans des profils avec les paramètres de tension et d’horloge préférés.

Connexion de profil

La fonction Profile Connect permet à l’utilisateur de lier n’importe quel programme à la fois à un profil réglé et à un profil OSD, de sorte que lorsque l’application s’ouvre, GPU Tweak permute automatiquement les paramètres. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser les performances et la vitesse des ventilateurs pour une grande variété de logiciels. Des profils d’overclocking et de vitesse de ventilateur distincts peuvent être créés pour des jeux et des applications spécifiques, puis GPU Tweak gère le reste de manière transparente.

Contrôleur de matériel

Le suivi des performances est au cœur de cette itération, nous avons donc ajouté des crochets de puissance système et de régime de ventilateur au suivi de statistiques déjà robuste. L’ensemble de l’interface du moniteur est également désormais détachable, évolutif et organisable en une vue linéaire numérique ou un format graphique basé sur une grille. Il est complété par la possibilité d’exporter des sessions de surveillance sous forme de journaux pouvant être importés pour une analyse ultérieure.

Affichage à l’écran

L’OSD GPU Tweak III comprend une foule de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de modifier les polices, les couleurs, les niveaux de transparence, les panneaux dépolis et même la lueur au néon. La position et la taille peuvent être mises à l’échelle selon les besoins, et puisque les utilisateurs peuvent désormais attacher des profils OSD aux jeux via Profile Connect, nous avons ajouté un mode Aperçu, afin que les captures d’écran enregistrées puissent être utilisées pour vérifier comment les ajustements OSD apparaîtront dans le jeu.

Quels GPU sont pris en charge par GPU Tweak III ?

GPU Tweak III prend en charge toutes les cartes graphiques de bureau Nvidia et AMD, y compris tous les modèles ASUS et ceux produits par d’autres fabricants. La plupart des GPU mobiles Nvidia et AMD sont pris en charge dans une capacité limitée en fonction du modèle d’ordinateur portable. Les GPU intégrés ne sont pas pris en charge.

Les tests et la validation sont effectués sur des cartes graphiques utilisant les derniers pilotes Nvidia et AMD. Les cartes graphiques qui ne reçoivent plus de mises à jour régulières des pilotes de Nvidia ou d’AMD sous Windows (et qui sont autrement en fin de vie) ne sont pas testées sur les dernières versions de GPU Tweak III.

Sur quels systèmes d’exploitation GPU Tweak III est-il pris en charge ?

GPU Tweak III prend en charge Microsoft Windows 11 et Windows 10 (versions 32 bits et 64 bits).

Quoi de neuf sur GPU Tweak III ?

Au niveau de la surface, la toute nouvelle interface est conçue pour être plus moderne et plus facile à utiliser pour les passionnés comme pour les débutants. Mais en plus de la qualité de vie et des changements esthétiques, GPU Tweak III apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment :

Un tuner tension-fréquence intuitif avec plusieurs niveaux de contrôle et une horloge GPU et un verrouillage de tension pour les tests

Échange automatique de profil lors du changement de jeux ou d’applications via la fonction Profile Connect

Affichage à l’écran (OSD) personnalisable avec un nouveau style modulaire

Surveiller la journalisation pour croiser les données des sessions précédentes

Quoi de neuf

Notez que de nombreux systèmes dans GPU Tweak III ont considérablement changé avec cette version, donc lors du réglage de certaines fonctions, de petits bugs peuvent avoir été corrigés et le comportement peut avoir été modifié. Cet ensemble de notes de mise à jour couvre les changements les plus percutants et directement perceptibles.

Changements majeurs:

Toute l’interface de GPU Tweak III a été traduite en plusieurs langues : allemand, français, turc, coréen et chinois simplifié et traditionnel. Si la langue par défaut de Windows est définie sur l’une de ces langues, GPU Tweak III passe également automatiquement à cette langue lors de l’ouverture. Sinon, l’anglais est la langue par défaut. La langue peut être modifiée dans l’écran Paramètres.

Des info-bulles ont été ajoutées pour de nombreux boutons et éléments importants de l’interface. Ceux-ci sont désactivés par défaut, mais peuvent être activés en allant dans Paramètres et en cliquant sur la case à côté de « Afficher les info-bulles de l’interface utilisateur ».

De nouvelles mesures ont été ajoutées au moniteur pour les GPU Nvidia. Les plus notables d’entre elles sont deux métriques FPS différentes et Render Present Latency, qui peut aider à suivre le temps d’exécution du rendu (durée de trame). Pour la plupart, ce type de données de mesure de trame n’est utile que lorsque le GPU est sous charge (c’est-à-dire lorsqu’un jeu ou un benchmark est en cours d’exécution).

L’OSD prend désormais en charge plusieurs GPU. Dans le style GPU Tweak III, les GPU supplémentaires sont affichés dans les colonnes à droite. Dans le style classique, des lignes sont ajoutées sous les métriques CPU pour les GPU supplémentaires.

Changements d’interface :

Lorsque certaines langues sont sélectionnées, l’ensemble de l’interface peut devenir plus large pour accueillir un texte plus long. De même, certains boutons peuvent devenir étendus. Notez que ce comportement est encore en cours de développement ; certaines parties de l’interface utilisateur peuvent présenter des problèmes de texte ou visuels lorsqu’elles ne sont pas en anglais.

Divers petits changements de position du texte ont été apportés à travers l’interface. Beaucoup d’entre eux sont destinés à s’adapter aux changements de langue. Le plus notable d’entre eux est le tableau de bord, qui dispose désormais de suffisamment d’espace pour plusieurs lignes par métrique.

Si l’utilisateur modifie les couleurs dans la section Personnalisation de l’interface de l’écran Paramètres, ses sélections seront désormais appliquées à différents éléments de l’interface utilisateur. Les nouveaux emplacements les plus importants incluent les bordures et le texte sur les écrans OC Scanner, Fan Control et VF Tuner.

Le nombre de décalage sous chaque paramètre de vitesse du ventilateur a été supprimé, car il prêtait à confusion pour certains utilisateurs et fournissait des données incohérentes.

Si une carte graphique ROG EVA Edition est installée, l’arrière-plan passe à un thème Evangelion spécial.

Ajout d’une animation de numérisation à l’écran Profile Connect qui s’affiche pendant le chargement des jeux et des applications.

Chargement de l’interface optimisé pour améliorer la vitesse de démarrage du logiciel.

Modifications OSD :

La partie d’édition de texte de la page des paramètres OSD a été considérablement modifiée afin que tous les paramètres soient plus clairement définis.

Les couleurs d’arrière-plan peuvent désormais être ajoutées aux images dans le style OSD classique.

Correction de plusieurs problèmes avec l’enregistrement du profil OSD qui pouvaient empêcher l’enregistrement de certains paramètres. En particulier, cela pourrait affecter la résolution, le format d’image et la disposition des métriques sélectionnées.

Correction d’un problème avec la fonction Position dans l’OSD où le point d’ancrage pouvait être à l’envers.

Correction de divers plantages impliquant l’OSD et son écran de paramètres respectif.

Autres modifications et corrections de bugs :

Lorsque l’option « Améliorer la plage d’overclocking » est activée ou désactivée et enregistrée, la fenêtre de notification et la boîte de confirmation de changement de paramètre restent à l’écran jusqu’à ce que l’amélioration soit terminée. Cela permet de réduire le scintillement de l’écran pendant le changement.

GPU-Z s’actualise désormais après que les valeurs ont été modifiées dans d’autres écrans.

Les éléments de la section Technologies informatiques de l’écran GPU-Z ont été corrigés pour certaines cartes graphiques.

Le logo TUF Gaming apparaît sur l’écran d’accueil lorsque les cartes graphiques respectives sont installées.

Les identifiants des ventilateurs (centre, gauche et droite) ont été corrigés pour certaines cartes graphiques TUF Gaming et Dual.

Le comportement concernant l’organisation et l’enregistrement des éléments sur les écrans d’accueil et de surveillance est désormais plus cohérent et plusieurs bugs ont été corrigés.

Correction des noms de ventilateurs pour les cartes graphiques ROG Strix GeForce RTX 3090 O24G Evangelion Edition.

Plusieurs petites modifications ont été apportées au comportement d’importation des profils pour rendre le processus plus fluide.

Correction d’un bug où des noms vides ou répétés pouvaient survenir après l’importation de profils, puis leur suppression.

Correction d’un plantage qui pouvait survenir lorsque GPU Tweak III était minimisé et rouvert rapidement.

Correction d’un conflit logiciel qui pouvait provoquer un plantage lors du passage rapide à Furmark immédiatement après l’utilisation de GPU Tweak III.

Correction d’un bug avec plusieurs des mêmes cartes graphiques où le bouton Sync GPUs pouvait disparaître.

Correction de plusieurs problèmes pouvant survenir lors de l’importation de profils incluant plusieurs cartes graphiques, de sorte que certains profils de réglage ne seraient pas visibles.

Problèmes connus: