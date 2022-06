Apple HomePod conquiert le marché et a déjà une part beaucoup plus importante

Lorsqu’Apple a lancé le HomePod en 2018, l’idée de l’entreprise était d’ajouter un appareil à son écosystème pour ouvrir davantage l’offre de services. Sur le marché, cependant, il existe de grands noms et des produits phares qui n’ont pas donné beaucoup de chance à la rubrique smart d’Apple. Cependant, l’offre Apple Music étant plus répandue et avec un HomePod mini plus abordable, ce produit semble avoir décollé.

La part d’Apple sur le marché mondial des haut-parleurs intelligents a considérablement augmenté, les ventes de HomePod ayant augmenté de près de 30 % en un an.

HomePod a conquis beaucoup de marché à la colonne d’Amazon et de Google

Les haut-parleurs intelligents se concentrent sur la diffusion de musique et de podcasts à partir de services comme Apple Music et Spotify. De plus, ils servent de centre d’intelligence de la maison, via la plateforme Homekit, l’application Casa.

Amazon continue de dominer le marché de ces appareils, mais Apple a eu du succès avec le HomePod.

Au cours des premiers mois de 2022, Apple a vendu 4,5 millions de colonnes intelligentes, selon les données de Strategy Analytics. Cela représente une augmentation de 29 % par rapport aux 3,5 millions vendus au cours du même trimestre de 2021.

Le HomePod mini d’Apple était l’appareil le plus vendu au premier trimestre 2022. Et la croissance de la société de Cupertino sur ce marché peut être suivie jusqu’au lancement du HomePod mini à 99 $ (99 euros) en 2020. Avant cela, la seule colonne intelligente d’Apple était au prix de 399 $ et vendu seulement 2,1 millions de dollars au cours du trimestre précédant la sortie de la version mini.

Tel que rapporté par Strategy Analytics.

La concurrence est très puissante

Des ventes plus fortes au premier trimestre de 2022 ont donné à Apple 12,7 % du marché mondial dans ce segment des haut-parleurs intelligents, contre 9,3 % au même trimestre de 2021.

Mais Amazon détient 28 % du marché et Google 17 %, selon Strategy Analytics. Les deux n’ont vu que de modestes augmentations de leurs ventes. Alors Apple grandit, c’est un fait, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire.

L’augmentation des ventes sur le HomePod mini a suffi à placer Apple à la 3e place du marché mondial des enceintes intelligentes. Il a réussi à vaincre ses concurrents chinois Alibaba et Baidu, qui ont vu leurs ventes chuter de façon spectaculaire au premier trimestre.

Et que nous réserve l’avenir ?

Strategy Analytics avertit que le marché américain des haut-parleurs intelligents commence à montrer des signes de saturation, car la plupart des personnes qui vont en acheter un l’ont déjà fait.

Le marché passe de l’acquisition de nouveaux clients à des ventes complémentaires ou de remplacement qui ont historiquement des cycles de vente plus longs.

Observé Jack Narcetta, analyste chez Strategy Analytics.

De plus, l’intérêt pour les haut-parleurs avec écrans intégrés augmente. Apple n’a pas d’offre à cet égard, mais cela fonctionne, selon la rumeur, sur une combinaison de HomePod, Apple TV et FaceTime.

Maintenant que les nouveaux systèmes d’exploitation Apple sont sortis en versions bêta, il y a déjà des indices dans le code logiciel d’un nouveau HomePod. Il est donc logique de penser que la société américaine devrait présenter une version mise à jour du HomePod fin 2022.