Avec Apple Pay Later, Cupertino rejoint la foule « Achetez maintenant, payez plus tard »

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a fait un grand nombre d’annonces lors de sa conférence WWDC 2022 hier, dont beaucoup concernaient la dernière version de son système d’exploitation mobile. L’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 attire beaucoup l’attention : une option Buy Now, Pay Later (BNPL) pour Apple Pay appelée Apple Pay Later.

Les plans BNPL ont récemment gagné en popularité, en particulier avec l’inflation atteignant un sommet en 40 ans et l’augmentation du coût de la vie – Elon Musk a récemment déclaré qu’il avait un « super mauvais pressentiment » à propos de l’économie. PayPal, Block, Affirm, Klarna et Mastercard ne sont que quelques-unes des entreprises proposant BNPL, et Apple se joint à Apple Pay Later.

La version iOS 16 est plus rigide que certains de ses concurrents. Acheter quelque chose avec Apple Pay offrira la possibilité de payer l’article en quatre achats égaux sur six semaines. Le premier paiement est effectué d’avance, les paiements restants ayant lieu toutes les deux semaines. Il n’y a pas d’intérêt supplémentaire ni de frais cachés lors de l’utilisation d’Apple Pay Later.

De plus, les utilisateurs pourront afficher, suivre et rembourser les paiements Apple Pay Later dans le portefeuille Apple. La fonctionnalité est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou dans l’application, en utilisant le réseau Mastercard.

Apple effectuera une vérification de crédit souple sur ceux qui demandent Apple Pay Later. Votre pointage de crédit n’en sera pas affecté mais, comme pour les autres remboursements de prêt, il sera affecté négativement si vous manquez des paiements.

Malgré tous les avantages des plans BNPL sans intérêt et sans frais, il y a toujours le risque que les gens empruntent plus qu’ils ne peuvent se permettre, manquent des paiements et se retrouvent encore plus endettés. Il y a eu beaucoup d’indignation chez Microsoft en décembre dernier après avoir intégré une application Buy Now, Pay Later appelée Zip dans le navigateur Edge.

Une autre nouvelle fonctionnalité d’Apple Wallet dans iOS 16 est le suivi des commandes, qui fournit aux utilisateurs des reçus détaillés et des informations de suivi des commandes pour les achats Apple Pay auprès des marchands participants.

La version bêta publique d’iOS 16 commence en juillet, avec une disponibilité générale plus tard cette année.