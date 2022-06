La NASA a dévoilé ses nouvelles combinaisons spatiales de nouvelle génération

Ses - 01154 - Kit De Loisirs Créatifs - Moulage En Plâtre Chiens Et Chats

Descriptif produit: Réalise en plâtre plusieurs animaux de compagnie si mignon . Réparti le plâtre dans le moule à relief. Après séchage, démoule tes réalisations . il ne te reste plus qu'à les peindre . sans oublier la touche finale en ajoutant quelques paillettes ! Plaque de moulage permettant de réaliser 12 modèles différents. SES est le spécialiste en jouets créatifs depuis plus de 40 ans. Le développement de l'enfant est le concept central dans le développement de nos produits. Il est important que l'enfant a la possibilité de développer ses talents et d'utiliser sa créativité en toute sécurité. Les produits que nous développons sont essentiels pour les différents stades de développement de tout enfant, apportant créativité, qualité et sécurité. Age minimum : 5 ans Contenu du packaging : PlâtreMoule en plastique à relief avec 12 modèles de chats et chienPeinture ( 6 couleurs)PinceauPaillettes argentéesInstructions