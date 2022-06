L’USB-C deviendra obligatoire pour tous les nouveaux téléphones lancés dans l’UE après l’automne 2024

En un mot : les câbles USB-C sont extrêmement polyvalents, capables de transférer simultanément des données, de transporter un signal vidéo et de charger des appareils électroniques jusqu’à 240 W. Alors que la plupart des appareils utilisent déjà la norme populaire, il y a encore quelques récalcitrants, comme les iPhones d’Apple.

Aujourd’hui, les législateurs de l’Union européenne sont finalement parvenus à un accord exigeant que tous les téléphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus dans la région utilisent l’USB-C comme port de charge. La Commission européenne fait pression pour une solution de recharge universelle pour les téléphones mobiles depuis plus d’une décennie.

La liste complète des appareils électroniques comprend les ordinateurs portables, les lecteurs électroniques, les écouteurs, les claviers, les souris d’ordinateur, les appareils de navigation portables, les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs et les casques, les consoles de jeux vidéo portables et les haut-parleurs portables.

D’ici l’automne 2024, tous les nouveaux appareils appartenant à ces catégories devront inclure un port USB-C pour la recharge. La seule exception concerne les ordinateurs portables, qui ont 40 mois après leur adoption pour être adaptés.

Nous avons un accord sur le chargeur commun ! 🇪🇺 Cela signifie plus d’économies pour les consommateurs de l’UE et moins de déchets pour la planète : » les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo… utiliseront tous l’USB type C

» technologie de charge rapide harmonisée

» dégroupage de la vente de chargeurs #Marché unique #DigitalEU pic.twitter.com/qw2cJV4RY0 — Commission européenne 🇪🇺 (@EU_Commission) 7 juin 2022

Les iPhones d’Apple seront les plus touchés par la nouvelle loi, car la plupart des autres appareils ont déjà adopté l’USB-C il y a longtemps. Cependant, les dernières rumeurs indiquent que la société envisage déjà de remplacer le connecteur Lightning dans les iPhones de l’année prochaine.

La norme USB-C prend actuellement en charge une alimentation jusqu’à 240 W, il sera donc intéressant de voir ce qu’il advient des remplacements d’ordinateurs de bureau et d’autres ordinateurs portables à haute puissance. Par exemple, le MSI Titan GT77 récemment dévoilé est livré avec un adaptateur secteur de 330 W, et ses composants peuvent consommer plus de 250 W combinés.

Il convient également de noter que ces règles ne s’appliquent qu’aux appareils qui se rechargent via un câble et non à ceux qui disposent exclusivement d’une recharge sans fil.

Enfin, le communiqué de presse mentionne que les consommateurs de l’UE pourront choisir entre l’achat d’un nouvel appareil avec ou sans brique de charge incluse dans la boîte.