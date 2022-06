Elon Musk contre Twitter : une entreprise piégée par les bots… et cela ne devrait pas arriver

L’histoire de l’achat du magnat de Twitter Elon Musk a pris quelques rebondissements depuis l’annonce officielle. Le 25 avril dernier, on parlait d’un business de plusieurs millions de dollars et aujourd’hui le nombre de faux comptes qui peuplent le réseau social fait débat.

La conclusion de l’accord est de plus en plus inconnue, mais les développements les plus récents semblent montrer qu’il n’arrivera pas vraiment…

L’achat de Twitter semblait presque certain. Après l’annonce officielle d’un deal de 44 milliards de dollars, Elon Musk a tweeté de nombreuses idées à mettre en œuvre sur le réseau social, ainsi que de nombreuses autres partagées en interne avec des investisseurs potentiels.

Cependant, le 13 mai, des développements qui semblent stratégiques sont rendus publics. Elon Musk rend public pour dire que l’achat du réseau social est temporairement suspendu jusqu’à ce qu’il ait des informations sur le nombre de faux comptes actifs. Selon les investisseurs de Twitter, ce revers n’était rien de plus qu’une stratégie pour faire baisser le prix d’achat. Une telle attitude a fait perdre de l’argent à plusieurs, puisque la valeur des actions a considérablement chuté avec l’annonce.

Elon Musk laisse un avertissement à Twitter

Or, dans un document publié ce lundi par l’autorité de régulation des marchés financiers américains, rédigé par l’équipe d’avocats d’Elon Musk, on peut lire que Twitter « résiste activement » aux demandes d’informations provenant de faux comptes et de bots. Vous pouvez donc retirer votre offre d’achat.

La lettre indique que Musk a demandé à plusieurs reprises ces informations depuis le 9 mai, environ un mois après son offre publique d’achat sur la société, afin qu’il puisse évaluer combien de comptes parmi les 229 millions de la société sont faux.

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré que Twitter a toujours estimé que moins de 5 % de ses comptes sont des spams. Mais cette information a été contestée par Musk, affirmant, sans preuves, que 20 % ou plus sont fausses.

Dans le document il est mentionné que l’entrepreneur a besoin de ces informations pour préparer la transaction afin de finaliser le financement de l’opération. Cependant, face à un tel refus, Elon « se réserve tous les droits en résultant, y compris le droit de ne pas consommer la transaction ».