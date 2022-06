Apple iOS 16 prend en charge les 5 dernières années d’appareils, nécessite un iPhone 8 ou plus récent

Dans le contexte : les personnes qui possèdent un iPhone ou un iPad peuvent attester avoir obtenu plusieurs années de mises à niveau logicielles, ce qui est plus que ce à quoi vous pouvez vous attendre de la plupart des appareils Android, y compris ceux fabriqués par Google. Les appareils mobiles d’Apple reçoivent également des mises à jour en temps opportun, quel que soit le modèle ou le fournisseur de services mobiles, c’est pourquoi iOS 15 a atteint un taux d’adoption de près de 90 % dans l’année suivant sa sortie.

Cette semaine, Apple a annoncé iOS 16, une mise à jour majeure qui apporte des améliorations à l’écran de verrouillage, des mises à jour de sécurité automatiques, des connexions sans mot de passe, etc. La société affirme que la mise à jour du système d’exploitation sera compatible avec l’iPhone 8 et les modèles plus récents, tandis que les précédents iPhone et iPod Touch sont laissés pour compte car ils sont équipés de chipsets vieillissants. Ce n’est pas le cas avec iPadOS 16, qui sera disponible pour tous les appareils éligibles pour iPadOS 15.

En d’autres termes, ceux d’entre vous qui possèdent un iPhone 6S, un iPhone 6S Plus, un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, ainsi que l’iPhone SE de première génération seront bloqués sur iOS 15 pendant toute la durée de vie de votre appareil. Le mois dernier, Apple a abandonné l’iPod après deux décennies, et l’iPod Touch de septième génération sera le dernier du genre. Comme vous vous en doutez, cela signifie également qu’il n’exécutera pas iOS 16.

Les appareils qui utilisent les chipsets A9 et A10 Fusion ne recevront pas la mise à niveau bien que la plupart de ces appareils aient maintenant six à sept ans, à l’exception de l’iPod Touch de 7e génération qui a été lancé en 2019. Pourtant, Apple fournit généralement une année ou deux supplémentaires de mises à jour de sécurité pour les appareils qui ne peuvent pas mettre à niveau vers la dernière version d’iOS, bien qu’aucune politique officielle ne l’impose.

Dans le cas d’iPadOS 16, tous les appareils éligibles à la mise à niveau d’iPadOS 15 sont également compatibles avec la prochaine version. Cela inclut l’iPad de 5e génération ou plus récent, l’iPad Air de 3e génération ou plus récent, l’iPad mini de 4e génération ou plus récent et tous les modèles d’iPad Pro. Certaines des nouvelles fonctionnalités multitâches telles que Stage Manager et la prise en charge de l’affichage externe nécessitent un appareil alimenté par M1.