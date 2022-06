IIIF150 Air1 Pro – un nouveau smartphone robuste à 160 €

Trouver un smartphone qui réponde aux besoins des consommateurs les plus exigeants n’est pas simple. Avoir un smartphone capable de résister aux chutes, à l’eau, aux chocs ou aux variations de température est une exigence pour de nombreuses personnes exerçant des métiers exigeants physiquement. De plus, ces travaux peuvent ne pas vous permettre de recharger votre smartphone à tout moment, et une grosse batterie fera également toute la différence.

En ce sens, nous mettons en avant le modèle IIIF150 Air1 Pro avec un prix de lancement très abordable.

Le IIIF150 Air1 Pro apparaît comme une nouveauté dans le segment des téléphones robustes avec son écran de 6,5″ avec une résolution FullHD+. Le processeur qu’il intègre est un MadiaTek Helio P35, offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et une carte microSD peut être inséré pour une extension jusqu’à 512 Go.

À l’arrière, il y a un module de trois caméras de 48 MP + 20 MP + 2 MP, soit le 20 MP avec vision nocturne et le macro 2 MP. Les caméras ont 3 flashs et deux capteurs infrarouges.

La batterie a une grande capacité de 5000 mAh, ce qui est un grand avantage pour les utilisateurs qui pourront compter sur une énorme autonomie. La charge, n’étant pas la plus rapide, est de 18W.

Ce smartphone tout-terrain est livré avec les certificats les plus courants de ce segment, IP89, IP69K et MIL-STD-810G, supportant des variations de température de -20ºC à 70ºC. Il a NFC, capteur d’empreintes digitales, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et Bluetooth 5.0.

Le smartphone IIIF150 Air1 Pro est disponible en coloris noir et orange, pour environ 160€ TTC et frais de port offerts.

IIIF150 Air1 Pro