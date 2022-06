En Europe, tous les chargeurs d’appareils devront être USB-C

De cette façon, les utilisateurs ne seront pas obligés d’acheter un chargeur pour chaque nouveau smartphone, tablette et autre appareil électronique qu’ils achètent.

L’Union européenne est parvenue à un accord sur le chargeur universel. Cela a été communiqué par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) via les réseaux sociaux. Quels changements ? Contrairement à maintenant, tous les appareils pourront être rechargés via un port USB standard à l’avenir. De cette façon, les utilisateurs ne seront pas obligés d’acheter un chargeur pour chaque nouveau smartphone, tablette et autre appareil électronique qu’ils achètent. Une voie prise pour respecter l’environnement : l’accord vise à réduire la quantité de déchets électroniques produits en Europe.

Par le passé, plusieurs pays européens ont fait preuve d’une certaine sensibilité pour la protection de l’environnement et des consommateurs face à la politique d’entreprise des géants de la Big Tech. Les exemples incluent le cas français des EarPods d’Apple, datant de deux ans. Dans le reste du monde ils sont vendus séparément, mais en France ils sont inclus dans les coffrets iPhone. En effet, les smartphones du pays doivent inclure un « kit mains libres » pour protéger les utilisateurs de moins de 14 ans des interférences et des rayonnements émanant des appareils. A défaut, les entreprises risquent jusqu’à 75 000 euros d’amende.

Chaque jour, les dangers du changement climatique dû à la pollution deviennent de plus en plus clairs. Des écosystèmes entiers altérés, voire détruits, par des déchets et des substances incroyablement nocifs. Cependant, les entreprises continuent de fonctionner sous la bannière du profit. Par exemple, le mois dernier, la ville de Mosquera, en Colombie, a été envahie par une mousse blanche fétide causée par le rejet de produits chimiques déversés dans la rivière Bojaca par les industries de la région. À ce jour, les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont 50 % plus élevés que ceux de l’ère préindustrielle. La situation est vraiment préoccupante. Il appartient aux institutions politiques de tracer des limites pour que l’éthique et le respect, pour l’homme et pour la planète elle-même, deviennent le quotidien et non des exceptions. L’accord que vient de signer l’Union européenne sur le chargeur de batterie universel est un petit pas dans cette direction.