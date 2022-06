Les éditions Java et Bedrock de Minecraft sont regroupées en permanence aujourd’hui

Dans le contexte : pour ceux qui jouent à Minecraft depuis des années, c’est le cadeau qui continue de donner. Sa communauté de modding dynamique crée en permanence de nouveaux contenus et fonctionnalités tandis que les gens de Mojang lancent de nouvelles mises à jour à intervalles semi-réguliers. Dans l’ensemble, c’est un package de contenu très charnu – mais il se trouve également dans un endroit étrange, étant un titre avec deux versions similaires mais entièrement séparées : Bedrock et Java Edition.

Java est, dans l’ensemble, la version la plus puissante et la plus riche en fonctionnalités de Minecraft, mais il lui manque la compatibilité et la prise en charge du jeu croisé de son cousin Bedrock. De plus, Bedrock Edition est livré avec des microtransactions, la prise en charge RTX et une poignée d’autres fonctions exclusives (sans parler d’un ensemble plus large d’appareils pris en charge).

Historiquement, il fallait choisir entre les deux versions, mais ce ne sera bientôt plus le cas. Plus tard dans la journée, ces deux éditions distinctes seront seulement être vendu en bundle, baptisé « Minecraft : Java & Bedrock Edition ». Le prix est toujours le même 26,95 $ depuis des années, mais vous n’aurez pas à (ou même ne pourrez pas) acheter ces versions séparément.

Pour être clair, cela ne signifie pas que Java et Bedrock perdent leurs identités distinctes – alors que vous ne pouvez pas acheter séparément, vous pouvez certainement jouer eux séparément. Ils apparaîtront tous les deux dans le lanceur Minecraft et vous pourrez choisir la version que vous souhaitez lancer à volonté. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles Microsoft a forcé les joueurs de Minecraft à migrer leurs comptes Mojang vers des comptes Microsoft il y a quelques semaines.

Si vous possédez déjà Minecraft Bedrock ou Java Edition, vous obtiendrez automatiquement l’autre version gratuitement. La version appropriée devrait bientôt apparaître dans votre Minecraft Launcher, mais si ce n’est pas le cas, assurez-vous de contacter l’équipe d’assistance de Microsoft pour obtenir de l’aide (et migrez votre compte si vous ne l’avez pas déjà fait).