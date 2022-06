iOS 16 prendra en charge les Nintendo Joy-Con et d’autres contrôleurs de jeu

Apple avec la présentation d’iOS 16 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et certaines d’entre elles n’ont pas été mentionnées en bonne place, ou n’ont tout simplement pas été présentées. Cependant, après que les développeurs ont installé la version bêta et après une analyse plus approfondie, plus de détails ont été trouvés. Par exemple, avec iOS 16, les utilisateurs pourront utiliser leurs manettes Nintendo Joy-Con pour jouer à des jeux sur iPhone et iPad.

Après qu’Apple ait par le passé ouvert les portes à divers contrôleurs de Sony et Microsoft, la gamme s’est considérablement élargie.

Hier, lors de la WWDC 2022, Apple a expliqué comment iOS 16 améliorera l’expérience de jeu avec des graphismes Metal 3 mis à jour, a fait savoir qu’il avait apporté des améliorations au Game Center, en plus d’autres optimisations dans le domaine des jeux. Maintenant, après un examen plus approfondi, iOS 16 prendra également en charge davantage de contrôleurs de jeu tiers, à savoir les contrôleurs Joy-Con et Pro de Nintendo.

Le programmeur Riley Testut a découvert qu’il pouvait jouer à des jeux avec les contrôleurs Nintendo Switch Joy-Con et Pro sur les iPhones et les iPad exécutant la dernière version bêta d’iOS 16. La mise à jour prend également en charge les contrôleurs 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus et Logitech F710 Gamepad. le code interne détecté par 9to5Mac.

Plus d’outils de jeu tiers dans iOS 16 et iPadOS 16

iOS 16 vous permet de coupler les Joy-Cons en tant que contrôleur ou séparément, et vous pouvez personnaliser les commandes dans les paramètres Bluetooth. Vous pouvez même basculer dynamiquement entre l’utilisation des deux Joy-Cons comme un seul contrôleur ou deux contrôleurs séparés en appuyant et en maintenant les boutons de capture d’écran et d’accueil.

Apple l’a sérieusement tué avec cette implémentation, c’est incroyable

Dit Testut, faisant référence au fait qu’Apple a apporté quelque chose de fantastique à ses systèmes d’exploitation.

Toujours sur le même sujet, un autre utilisateur est parti une réponse où il a mentionné qu’Apple avait apparemment déjà commencé à prendre en charge les contrôleurs Switch Pro l’année dernière avec macOS 12.

Il semble qu’Apple sera en mesure d’ajouter la prise en charge de plus de contrôleurs sans avoir besoin d’expédier une nouvelle version d’iOS, en utilisant quelque chose appelé « ressources mobiles ». Ceci est similaire à une autre nouvelle fonctionnalité qui permet à Apple de publier automatiquement des mises à jour de sécurité entre les versions d’iOS.