Union européenne : l’USB Type-C sera obligatoire dans les smartphones et le chargeur sera vendu séparément

L’Union européenne a longtemps débattu de la normalisation des appareils de recharge tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Les enjeux sont grands compte tenu de la diversité du marché, mais tout de même, la loi commence à se dessiner.

Des informations plus pertinentes concernant le chargeur commun viennent d’être annoncées.

L’Union européenne vient de parvenir à un accord sur la proposition de loi qui obligera tous les fabricants d’appareils mobiles à adopter une forme commune de recharge. L’USB Type-C sera ainsi universel et cela implique qu’Apple devra abandonner le port Lightning sur ses appareils.

Selon ce qui a été partagé il y a un instant, les téléphones portables, tablettes, liseuses, appareils photo numériques et autres appareils non spécifiés, mais qui couvriront certainement les appareils portables des types les plus variés, devront disposer d’un port USB Type-C pour le chargement.

De plus, il faudra harmoniser les technologies de charge rapide.

Un autre problème, qui prend tout son sens lorsqu’il existe un chargeur commun, est la vente d’appareils sans chargeur dans la boîte. Il s’agit en fait d’une mesure que certains fabricants appliquent déjà, comme Samsung ou Apple, et qui, en général, est bien acceptée, même si de nombreuses voix s’y opposent. En fait, dans certains pays, la vente de smartphones sans chargeur dans la boîte était même interdite.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a annoncé l’accord via Twitter avant une conférence de presse prévue ce matin. Si des informations plus pertinentes sont partagées, nous mettrons à jour cet article.

Ces règles visent à réduire les déchets électroniques dans l’UE, en donnant aux chargeurs d’appareils électroniques une durée de vie plus longue. L’UE estime ainsi que la quantité de déchets électroniques produits dans la région a atteint plus de 12 millions de tonnes en 2016.