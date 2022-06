Nvidia GeForce RTX 4080 devrait consommer 100W de plus que la RTX 3080

De nouvelles informations continuent d’arriver sur la prochaine gamme de cartes graphiques Ada Lovelace de Nvidia. Après les données sur la consommation d’énergie du modèle GeForce RTX 4060, il y a maintenant plus de détails révélés sur l’une des puces de la nouvelle gamme.

Selon les informations révélées récemment, le GPU GeForce RTX 4080 devrait consommer 100W de plus que le modèle RTX 3080, qui est l’un des plus puissants de la gamme actuelle.

Nvidia GeForce RTX 4080 consommera 100W de plus que la RTX 3080

Alors que nous approchons du moment où Nvidia présentera enfin sa nouvelle gamme de cartes graphiques avec l’architecture Ada Lovelace. Il s’agit d’une ligne attendue depuis longtemps par les consommateurs les plus fanatiques du segment du matériel, car elle apporte encore plus de puissance que la déjà puissante GeForce RTX 30, de la génération actuelle.

Récemment, des sources fiables de l’industrie ont indiqué que la GeForce RTX 4060 consommerait plus d’énergie que la RTX 3070. Et maintenant, la même source, qui est le populaire leaker @kopite7kimi, a rapporté sur son compte Twitter que le modèle GeForce RTX 4080 consommera également 100W plus que le RTX 3080. Concrètement, la carte graphique de nouvelle génération de l’entreprise devrait avoir une consommation électrique de 420W, puisque celle du modèle actuel est de 320W.

Dans le tweet, le leaker indique également que la GeForce RTX 4080 conservera la puce graphique AD103, issue de l’architecture Ada Lovelace produite dans le processus de fabrication 5 nm de TSMC.

Il convient également de noter que le leaker fait référence au TGP (Total Graphics Power), qui est la consommation totale des graphiques, et non au TDP (Thermal Design Power) qui indique uniquement la consommation du cœur du GPU. Par conséquent, TGP sera toujours supérieur à TDP.

Gardons un œil ouvert et attendons plus de nouvelles et de rumeurs autour des prochaines cartes graphiques de Nvidia.